von Pressemitteilung

Juniorenfußball: – Verbandsligist FV Lörrach-Brombach hat die Leistung der Fußballschule an Jan Hebding (32) zum 1. Januar 2019 übergeben: "Wir freuen uns, dass ein Eigengewächs diese Aufgabe übernimmt und die großartige Arbeit von Chris Schloz, der aus beruflichen Gründen nach der Sommerpause nicht mehr zur Verfügung stand, nach dessen grundsätzlicher Philosophie fortsetzt", schreibt Bernd Schleith aus dem FV-Vorstand. Hebding löst Jörg Steinebrunner ab, der vor wenigen Wochen seine erst im Sommer angetretenen Ämter abgegeben hat. Der gelernte Bankkaufmann Jan Hebding sei ein junger, aber doch schon recht erfahrener Jugendtrainer, schreibt Schleith: "Die Verantwortlichen sind von seinen Qualitäten voll und ganz überzeugt."

Jan Hebding hat alle Juniorenteams des ehemaligen FV Lörrach durchlaufen, musste aber nach seinem Wechsel zu den Aktiven aufgrund einer schweren Verletzung früh mit Fußball aufhören. Die Liebe zum Fußball ließ ihn nicht los, weshalb er von 2014 bis 2016 beim Verein als Trainer bei den C-, B- und A-Junioren tätig war. Danach befasste er sich mit diversen Schulfußballprojekten wie „more than kicking“ sowie „Kicken&Lesen“. In der vergangenen Saison war er Cheftrainer der U19-Junioren des SV Weil. Seit diesem Jahr ist Hebding als Ausbilder bei der Justfootball Academy in Basel tätig und bereitet sich beruflich auf die Schulfremdenprüfung zum staatlich anerkannten Erzieher vor.

Als neuer Leiter der Jugend-Fußballschule möchte Jan Hebding den Kindern mit einem altersgerechten und abwechslungsreichen Fußball-Angebot vor allem Spaß und Freude bereiten. Auf der Grundlage der Kinderfußballprinzipien – Lachen, Lernen und Leisten – werden die spielerischen Basiskomponenten wie Gemeinschaftsfähigkeit, Selbstvertrauen, Eigenverantwortlichkeit und Kreativität entwickelt. Ziel ist es, die Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren nachhaltig für ihren Lieblingssport zu begeistern.

Infos zur Jugendfußballschule gibt es unter http://www.fvl-b.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein