DFB-Verdienstnadel: Bezirksvorsitzender Uwe Sütterlin (rechts) und sein Stellvertreter Ralf Brombacher (links) ehrten beim Bezirkstag der Fußballer, ausgerichtet vom SV Waldhaus in Weilheim-Remetschwiel, drei verdiente Vereins- und Bezirks-Funktionäre. Auf stolze 34 Jahre im Vorstand des TuS Efringen-Kirchen blickt Walter Krebs (Zweiter von links) zurück. Zudem war er zwölf Jahre lang Junioren-Staffelleiter und ist seit 2003 als Beisitzer in der Spruchkammer des Bezirks. Der Bezirks-Integrationsbeauftragte Jürgen Jäckh (Mitte) war von 1983 bis 2000 im Vorstand des FV Fahrnau tätig und gehört der Spruchkammer seit 1993 an. Seit nunmehr 18 Jahren arbeitet Thomas Kummer (Zweiter von rechts) in der Spruchkammer des Bezirks Hochrhein mit. Als Vorsitzender des SC Lauchringen geht er nun ins 30. Jahr als Vorstandsmitglied seines Vereins. Bild: Matthias Scheibengruber

