Fußball: – Mit hochkarätigem Fußball, der viele Laufenburger Fans an erfolgreiche Verbandsliga-Zeiten erinnern dürfte, wartet Bezirksligist SV 08 Laufenburg am Wochenende im Waldstadion auf. Bei der fünften Auflage des Grieshaber-Cup haben die Null-Achter drei überregional aktive Gegner zu Gast.

Als Turnierfavorit darf zweifellos der FC Villingen bezeichnet werden. Das nicht nur, weil die Schwarzwälder die beiden letzten Auflagen 2015 und 2016 gewonnen haben. Als Aufsteiger marschierte die Elf von Trainer Jago Maric mit Elan durch die Oberliga Baden-Württemberg und holte sich den zweiten Platz in der Abschlusstabelle. Doch am Ende scheiterte die Mannschaft gleich zwei Mal tragisch. Das Finale im Südbadischen Rothaus-Pokal ging mit 1:2 gegen Verbandsligist SV Linx verloren und in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga folgte dem 8:1-Kantersieg gegen Bayern Alzenau ein deprimierendes 0:2 bei FK Pirmasens.

Gegner des FC Villingen am Samstag, 15.30 Uhr, ist Landesligist FC Tiengen 08. Für die Mannschaft von Trainer Oliver Neff, der zu Verbandsliga-Zeiten in den 90er Jahren auch schon das Laufenburger Trikot trug, ist diese von Simon Wolf (Rheinfelden) geleitete Partie ein echter Härtetest.

Gleiches steht dem von Michael Wasmer trainierten Gastgeber, wenn Mirco Radtke (Maulburg) um 18 Uhr, das Spiel gegen Old Boys Basel anpfeift. Die Schweizer spielen künftig in der 1. Liga Classic, der vierthöchsten Spielklasse im Nachbarland. In der vergangenen Saison waren sie sogar eine Liga höher aktiv, holten sich auch den Verbleib in der Klasse. Doch aus finanziellen Gründen wurde das Team zurück gezogen. Dem schloss sich ein erheblicher Aderlass an, sodass Trainer Aziz Sayilir gerade noch auf sechs verbliebene Spieler zurückgreifen kann und entsprechend einen Neuaufbau einläutet.

Die beiden Verlierer der Samstag-Spiele stehen sich am Sonntag, 14 Uhr, unter der Leitung von Franco Natale (Wollbach) zur Partie um den dritten Platz gegenüber. Das Finale um den Grieshaber-Cup leitet Hafes Gerspacher (Heitersheim), der die Sieger der Halbfinalspiele, um 16.30 Uhr, auf den Platz bittet.

