Fußball-Bezirksliga, Hochrhein:

SV Herten – SV 08 Laufenburg 2:8 (2:4). – Tore: 1:0 (1.) Müller; 2:0 (8./ET) Schmidle; 2:1 (21.) Halili; 2:2 (26.) Schmidt; 2:3 (28.) Esser; 2:4 (30.) Frieling; 2:5 (61.) Islami; 2:6 (75.) Frieling; 2:7 (83.) und 2:8 (88./HE) beide Halili. – SR: Francesco Natale (Schallbach). – Z.: 120. – Bes.: Rot für Laisa (SVH/54.) wg. Tätlichkeit; GR für Jäger (SVH/44.).

"Nach acht Minuten haben wir Trainer uns angeschaut und das Schlimmste befürchtet", mochte Michael Wasmer vom frischgebackenen Herbstmeister SV 08 Laufenburg zunächst nicht glauben, was seine Elf in der Folge auf dem Rasenteppich beim SV Herten geleistet hat. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Null-Achter nämlich mit 0:2 hinten. Philipp Müller mit einem Blitz-Tor und Felix Schmidle, der einen Schuss von Remo Laisa ins eigene Tor gelenkt hatte, sorgten für eine zeitige 2:0-Führung. Dass das Spiel am Ende mit 2:8 für die Gäste enden sollte, hätte zu diesem Zeitpunkt niemand gewettet.

"Wir haben sehr gut begonnen und so gespielt, wie man gegen einen Gegner wie die Null-Achter spielen muss, wenn man Erfolg haben will", gab ein völlig konsternierter Sportchef Matthias Tröndle nach dem zweiten Debakel innerhalb von sechs Wochen zu Protokoll: "Nach dem zweiten Treffer haben wir aber aus unerklärlichen Gründen den Spielbetrieb eingestellt. Und dann so agiert, wie man es gegen einen Gegner wie die Laufenburger niemals machen sollte."

Spätestens nach 21 Minuten schienen die Laufenburger mit ihrer Geduld am Ende zu sein. Der gut aufgelegte Bujar Halili besorgte den Anschlusstreffer und gab das Signal zum munteren Tore schießen. Wie vor zwei Wochen beim 8:1 in Weil, legten die Null-Achter nun ohne Rücksicht auf die Psyche des Gastgebers los. Binnen neun Minuten hatten sie aus einem 0:2 ein 4:2 gemacht.

Das wiederum schien den Hausherren einmal mehr die Contenance zu rauben. Ähnlich wie beim 1:6 gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen scheiterten sie auch an ihrer eigenen Disziplin. Julian Jäger wollte nach einem Foul an ihm den Vorteil für seine Elf so lange nicht erkennen, bis Schiedsrichter Francesco Natale den mehrere Minuten lang meckernden Hertener mit "Gelb-Rot" unter die Dusche schickte.

Zehn Minuten nach der Pause leistete sich der Laufenburger Christoph Mathis ein Foul, kassierte Gelb. Kapitän Remo Laisa war ob des Fouls derart erbost, dass er sich zum Tatort begab und Mathis zu Boden stieß – Rot!

Damit war das Schicksal der Hausherren besiegelt. Sieben Minuten später schraubte der unmittelbar zuvor eingewechselte Arber Islami mit seinem ersten Ballkontakt das Resultat auf 5:1. Fabian Frieling erhöhte auf 6:2, ehe Bujar Halili seinen Nachmittag mit zwei weiteren Treffern krönte.

Dass dieser Kantersieg dieses Mal ohne den bis zum letzten Spiel des Jahres, am 1. Dezember beim Verfolger FC Erzingen, gesperrten Torjäger Sandro Knab gelang, scheint nur auf den ersten Blick erstaunlich: "Unsere Mannschaft besteht nicht nur aus Sandro. Gerade in diesem Spiel haben sich andere etwas freigeschwommen", so Michael Wasmer, der einen gewissen Stolz auf sein Team zeigte: "Es ist weniger die Herbstmeisterschaft, die schön aber letztlich wertlos ist, die mir gefällt. Erstaunlich ist die Reaktion des Teams gerade nach der vergangenen Woche. Das Training war wegen fehlenden, erkrankten und angeschlagenen Spielern sehr mühsam." Zudem, so Wasmer, seien seine Spieler auch mental am Anschlag: "Wir spielen ja quasi ohne Sommerpause durch. Umso höher ist diese Leistung anzurechnen."

Beim SV Herten gilt es nach dem neuerlichen Debakel die Scherben zu kitten: "Ich würde nicht sagen, dass wir eine disziplinlose Mannschaft haben", will Matthias Tröndle sieben Platzverweise und 45 Gelbe Karten richtig eingeordnet wissen: "Uns fehlt im entscheidenden Moment die Cleverness, um solche Platzverweise zu vermeiden." Dennoch sei allen Beteiligten klar, dass die Mannschaft dieses Problem in Griff bekommen muss: "Da gibt es intern einiges zu besprechen", so Tröndle nach dem enttäuschenden Vorrundenende.

Für den SV 08 Laufenburg ist die Herbstmeisterschaft, mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Erzingen, der Lohn für eine souveräne Vorrunde mit elf Siegen aus 15 Partien. 34 Punkte wurden eingespielt, 59:25 lautet die Torbilanz. Noch immer ist der Bezirksliga-Rekord des FC Wehr, der 1985 mit 118:40 Toren die beste Ausbeute als Meister einfuhr, in Sichtweite.

