von Christel Siegmund

Wintersport: (cis) Obwohl er aus Altersgründen sein Amt abgeben wollte, wird Herbert Köpfer weiter an der Spitze des Skibezirks VII – Regio Süd stehen. Der verdiente Funktionär aus Bernau fand bei der Hauptversammlung in der Gemeindehalle Ibach keinen Nachfolger und verlängerte deshalb sein Engagement um weitere zwei Jahre. Neu in den Vorstand wurden die stellvertretende Vorsitzende Katrin Faschian (SC Todtmoos), Lehrwartin Ramona Stark (SC Waldshut) und Markus Möllers vom SC Menzenschwand als Kampfrichterobmann gewählt.

Im Zentrum der Sitzung der 24 Bezirksvereine stand der Rückblick auf die vergangene Saison. Herbert Köpfer dankte Trainern und Sportlern für das Engagement. Einmal mehr machten die Alpinfahrer den Bezirk VII, der nach der Neuordnung nun als Regio Süd geführt wird, zum erfolgreichsten Bezirk in Baden-Württemberg.

Für Bezirkssportwart Achim Mai (SZ Rheinfelden) ragten der Deutsche Meistertitel im Super G und Bronze im Slalom bei den Schülerinnen für die mit dem goldenen Ski-Ass ausgezeichnete Leah Bühler (SV St. Blasien) in der vergangenen Saison heraus.

Beachtlich waren auch die Erfolge im Langlauf und Biathlon. Goldene Ski-Asse erhielten Olympiastarterin Steffi Böhler vom SC Ibach, bereits zum 18. Mal, als erfolgreichste Sportlerin des Bezirks sowie die 16-jährige Biathletin Emilie Behringer (SC Todtmoos), die Deutsche Meisterin der Jugend im Sprint wurde.

Ein silbernes Ski-Ass überreichte Köpfer den Alpin-Skifahrern Lena Soehnle (SC Bad Säckingen), Urs Rotkamm (SC Waldshut), Lea Mai und Tim Siegmund (beide SZ Rheinfelden) für ihre Erfolge bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Leon Laule (SC Wehr) wurde Dritter bei den Meisterschaften des Skiverbandes Schwarzwald (SVS) und erhielt erstmals das bronzene Ski-Ass. Bronze gab es auch für den Kombinierer Moritz Mayer (SC Menzenschwand), der SVS-Meister wurde. Skicrosser Tobias Baur (SZ Bernau) erhielt das goldene Ski-Ass. Er fuhr gleich dreimal unter die Top Ten bei Europacup-Starts.

