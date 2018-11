Fußball-Landesliga: – Jeweils mit Heimspielen beenden der FSV Rheinfelden und der FC Tiengen 08 am Sonntag bereits die Vorrunde. Danach sind bis Anfang Dezember noch drei Rückrunden-Spieltage angesetzt.

Sicher ist, dass der FSV Rheinfelden (12.) den VfR Bad Bellingen (9.) – zu ungewohnter Zeit – am Sonntag um 14.30 Uhr zum Hochrhein-Derby der Landesliga erwartet. Noch nicht ganz sicher ist, wo die Partie stattfinden wird. "Nach derzeitigem Stand spielen wir auf der Richterwiese", sagt Marc Jilg. Egal wo angepfiffen wird, ist dem FSV-Trainer klar, dass seine Mannschaft nach der 0:2-Niederlage beim VfR Hausen jetzt punkten sollte. Nur drei Punkte trennen die Rheinfelder von einem Abstiegsplatz. "Ein Sieg muss her. Wir müssen uns noch vor der Winterpause nach unten absichern", weiß Jilg.

Wer an den Rheinfelder Gegner, den VfR Bad Bellingen, denkt, kommt an Tim Siegin nicht vorbei. Der Stürmer führt die Torschützenliste der Landesliga mit 14 Treffern an. Er hat damit fast die Hälfte aller Tore seines Teams (29) erzielt. "Wegen ihm stellen wir unsere Taktik nicht um. Wir wollen unser Spiel durchziehen", versichert Jilg, der dieses Mal auf die verletzten Marco Beltrani (Knie), Asip Smailji und Justin Petretta (beide Zerrung) verzichten muss. Ob Jilg mit einer Dreier- oder wie zuletzt mit einer Viererkette in der Abwehr spielen lässt, will er kurzfristig entscheiden.

Der FC Tiengen 08 (15.) steht in der Partie am Sonntag gegen den SV Kirchzarten (13.) gewaltig unter Zugzwang. "Wir haben bis zur Winterpause noch drei Heimspiele. Jetzt beim ersten gegen den SV Kirchzarten müssen wir gewinnen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn wir den Kontakt auf die Nichabstiegsplätze nicht verlieren wollen, zählen am Sonntag nur drei Punkte", fordert Trainer Oliver Neff Einsatz von seinen Männern. Noch einmal zuschauen muss Torwart Martin Hackenberger, ehe er seine Rot-Sperre abgesessen hat. Für ihn steht wieder Sebastian Hug im Kasten. Mit Sven Maier (sechs Monate Sperre) und Albin Hashani (sechs Wochen) ist vorerst nicht mehr zu rechnen. Dafür ist Christian Pipinic wieder frei. Ebenfalls bereit ist Diego Melis. Auch Alberto Di Girolamo, der zuletzt eine Pause eingelegt hatte, ist wieder im Kader. Stürmer Danilo Leggio fehlt dagegen aus privaten Gründen. Deswegen muss Personal aus der Tiengener Reserve nachrücken. Neff hat auch schon einen Namen parat: "Steffen Huber wird auf alle Fälle aushelfen."

Letzter Vorrunden-Spieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps

Samstag, 14.30 Uhr:

FC Teningen – SV Weil (Vorjahr: /-). – SR: Dominik Schmidt (Haslach i.K.). – SK-Tipp: 2:2.

SF Elzach-Yach – SC Wyhl (1:0/4:0). – SR: Jens Bormann (Hüfingen). – SK-Tipp: 1:2.

FV Herbolzheim – SV RW Ballrechten-Dottingen (2:0/4:2). – SR: Tim Walter (Schwanau-Ottenheim). – SK-Tipp: 3:2.

Sonntag, 11.30 Uhr:

Freiburger FC II – FC Freiburg-St. Georgen (1:0/1:3). – SR: Steffen Fante (Neuenburg). – SK-Tipp: 2:0.

14.30 Uhr:

FC Tiengen 08 – SV Kirchzarten (2:1/2:4). – SR: Jedediah Bartler (Brigachtal). – SK-Tipp: 1:1.

FSV Rheinfelden – VfR Bad Bellingen (-/-). – SR: Andreas Nübling (Freiburg). – SK-Tipp: 3:2.

SV Au-Wittnau – Spvgg. Untermünstertal (-/-). – SR: Valerie Baidin (Peterzell). – SK-Tipp: 2:1.

