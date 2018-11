Tischtennis-Regionalliga, Frauen: – Monika Kuribayashi will sich nichts vormachen. Gegen die TSG Kaiserslautern (2.) sind die Aufsteigerinnen der TTF Stühlingen (7.) krasse Außenseiterinnen. "Wir probieren alles, aber im Normalfall wird für uns nicht viel zu machen sein", sagt die Schweizerin, die bei den TTF Stühlingen die Spitzenposition einnimmt.

Zuletzt hatte Kuribayashi bei der 5:8-Niederlage ihres Teams bei der DJK Offenburg II nicht ihren besten Tag erwischt. "Das ist abgehakt. Solche Tage gibt es eben mal", sagt sie. Die Spielerinnen der TSG Kaiserslautern kennt sie gar nicht. "Vorn sind sie sehr gut aufgestellt", weiß sie. Die Positionen eins und zwei nehmen die Slowakinnen Tatiana Bakaiova und Simona Horvathova ein. "Da werden wir richtig gefordert werden", weiß Kuribayashi.

Mit dem Abstieg sollten die TTF Stühlingen nichts zu tun haben. Nur der Letzte muss absteigen, der Vorletzte muss in die Relegation. Aufpassen muss das Team dennoch. Ein paar Punkte sollten noch her.

Die TTF Stühlingen werden mit derselben Aufstellung wie zuletzt antreten. Hinter Kuribayashi ist Laura Schärrer an Position zwei vorgesehen. Dahinter belegen Anna Lasarzick und Céline Schädler die Plätze zwei und drei. Jasmin Wolf wird das zweite Mal hintereinander pausieren. "Das ist mit ihr abgesprochen. Ihr liegen auch die Gegnerinnen aus Kaiserslautern nicht so", bestätigt Kuribayashi. Schon vor der Saison hatten sich die Stühlingerinnen abgesprochen, dass jede Spielerin aus dem Fünfer-Kader zwei Mal aussetzt. Die Stühlingerinnen freuen sich, nach Wochen mal wieder zu Hause an die Platte zu dürfen. "Hoffentlich kommen am Samstagabend viele Fans in die Stadthalle", hofft Monika Kuribayashi auf lautstarke Unterstützung vom hoffentlich zahlreichen Publikum.

