von Wolfgang Fräßle

Gewichtheben: – Leonie Hilbert vom SV 08 Laufenburg zeigte sich mit der baden-württembergischen Länderauswahlmannschaft bei den Deutschen Meisterschaften um den DGJ-Schülerpokal in Rodewisch/Sachsen in Bestform. Mit 46 kg im Reißen und 54 kg im Stoßen stellte sie Bestleistungen auf und erkämpfte sich Platz zwei.

Landesliga

Landesliga: – Die Heber des SV 08 Laufenburg siegten bei Tabellenführer GV Donaueschingen mit 358,0:241,5 Punkten. Herausragend wieder Lisa Eble mit 105 Punkten bei 75 Kilogramm im Reißen und 97 kg im Stoßen. Für Eble war es ein gelungener Test für die DM vom 7. bis 9. Dezember in Roding. Auch Leonie Stöcklin überzeugte mit 74 Punkten. Johannes Böhler erreichte 49 Punkte, Andreas Albiez 42 und Niklas Gruner 40. Für Max Hilbert waren 38 Punkte sehr gut, zumal er mit 81 kg im Reißen und 98 kg im Stoßen Bestleistungen erkämpfte. Er wird mit Leonie Stöcklin am Wochenende bei den Internationalen Deutschen Jugendmehrkampf-Meisterschaften in Plauen/Sachsen starten. Der SV 08 Laufenburg hat sich mit diesem Sieg nun hinter GV Donaueschingen auf Platz zwei verbessert.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein