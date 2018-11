Fußball-Kreisliga A-Ost: – Es ist schon eine Weile her, als Georg Isele als Trainer im Dienst des SV Berau stand. Nun kehrt er mit seiner SG Mettingen/Krenkingen an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Dies verleiht der Partie eine besondere Note. Zumal der Brendener auch noch in unmittelbarer Nachbarschaft des SVB wohnt.

Natürlich kommt seine SG als Favorit nach Berau. Doch Isele weiß nur zu gut, wie kampfstark die Berauer sind. Mit erst acht Punkten auf der Habenseite will der SVB der SG erst Recht das Leben schwer machen. Wie in der vergangenen Saison, als die Berauer mit 3:1 gewannen.

Spannung ist in der Partie des FC Geißlingen gegen die Spvgg. Wutöschingen angesagt. Die beiden Ex-Bezirksligisten treffen auf Augenhöhe aufeinander. Wer gewinnt, bleibt auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Die Geißlinger haben im Moment noch zwei Zähler mehr.

Der SV BW Murg hofft auf einen Sieg gegen den Spitzenreiter FC Hochrhein. Mit einem Dreier können sie bis auf zwei Punkte auf den Gegner heran kommen.

13. Spieltag der Fußball-Kreisliga A-Ost mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps Samstag, 14.30 Uhr: SV Berau – SG Mettingen/Krenkingen (Vorsaison: 3:1/1:1). – SR: Paul Enderling (Dettighofen). – SK-Tipp: 2:2. FC Schlüchttal – FC Dettighofen (-/-). – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – SK-Tipp: 3:0. 18 Uhr: C.S.I. JR Laufenburg – SC Lauchringen (-/-). – SR: Artur Schütz (Wehr). – SK-Tipp: 1:2. Sonntag, 14.30 Uhr: FC Geißlingen – Spvgg. Wutöschingen (-/-). – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – SK-Tipp: 3:3. VfR Horheim – FC Weizen (-/-). – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – SK-Tipp: 1:1. SV Rheintal – SV Albbruck (0:2/2:1). – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – SK-Tipp: 2:1. SV BW Murg – FC Hochrhein (1:1/0:0). – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – SK-Tipp: 2:1. SV Nöggenschwiel – SG Niederhof/Binzgen (-/-). – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – SK-Tipp: 3:0.

