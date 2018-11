Frauenfussball, Verbandsliga

PSV Freiburg – FC Hochrhein 2:3 (0:2). – Der FC Hochrhein ist erstmals in seiner Vereinsgeschichte Herbstmeister der Verbandsliga geworden. Entsprechend groß war die Freude nach dem hart erkämpften Sieg in Freiburg: "Wir genießen das Tabellenbild jetzt erst einmal, aber wir können das gut einordnen. Wir haben schließlich einige Spiele knapp gewonnen", resümierte Trainer Tobias Schneider und gab das Ziel für die Rückrunde aus. Er möchte, dass seine Mannschaft in der Lage ist, eine Leistung konstant über 90 Minuten durchzuziehen.

Nach brillantem Start mit einer schnellen Führung wackelte der FC Hochrhein – wie so oft. Diana Krause (4.) und Nina Sardu (31.) hatten für das scheinbar komfortable 2:0 gesorgt. "Danach haben wir nur noch das Nötigste getan", schilderte Schneider seinen Eindruck. Prompt kamen die Freiburgerinnen nach einer guten Stunde innerhalb von drei Minuten zum Ausgleich.

Der FC Hochrhein zeichnet sich in dieser Saison allerdings darin aus, dass er den Hebel schnell wieder umlegen kann. Schneider: "Plötzlich haben wir wieder Fußball gespielt." Mit einer tollen Einzelaktion traf Samira Schönstedt (83.) zum umjubelten Sieg. Allerdings verletzte sie sich beim Torschuss, hielt aber bis zum Abpfiff durch. In der nun anstehenden Winterpause – die Saison geht am 17. März mit der Partie in Gottenheim weiter – kann das Team "eine oder andere Wehwehchen auskurieren", sagte Schneider.

Frauenfußball, Landesliga

SV Litzelstetten – SG Görwihl/Eintracht Wihl 1:1 (0:1). – Zum ersten Sieg reichte es dem Schlusslicht auch im letzten Vorrundenspiel nicht. Immerhin verabschiedete sich der Neuling vom Hotzenwald mit einer starken Leistung und dem ersten Auswärtspunkt in die Winterpause.

Trainer Ömer Cicek musste einmal mehr seine Abwehr umbauen. Drei Spielerinnen aus der gewohnten Viererkette fehlten, zudem verletzte sich Ursula Kreml schon nach 16 Minuten und wurde von Laureen Biehler ersetzt. In der Abwehr leisteten die Strittmatter-Zwillinge Marion und Ramona gute Arbeit. Gestützt von der mehrfach glänzend parierenden Torhüterin Steffi Gäng.

Die SG Görwihl erwischte einen guten Start, ging mit der ersten Chance durch Rebecca Oelschlägel (3.) in Führung. Cicek gab zu: "Der SV Litzelstetten hatte danach die deutlich besseren Möglichkeiten." Die Führung hielt dennoch bis zur 72. Minute, Cicek war am Ende nicht unzufrieden: "Das Spiel war temporeich. Wir haben etwas glücklich, aber verdient einen Punkt geholt."

FC Grüningen – SV Niederhof 4:1 (4:1). – Trainer Sven Rapp fasste sich kurz: "Es reicht nicht, nur eine Hälfte gut zu spielen", ging er mit seinen Spielerinnen zum Vorrundenschluss hart ins Gericht. Im ersten Durchgang sei vom SV Niederhof nicht viel zu sehen gewesen – trotz der frühen Führung (9.) von Sabrina Langendorf. Innerhalb von zehn Minuten trafen die Gastgeberinnen vier Mal ins Niederhofer Tor und machten schon vor der Pause den Endstand klar. "In der zweiten Hälfte waren wir das bessere Team", betont Rapp, dass die herausgespielten Chancen nicht genutzt wurden.

