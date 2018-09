Tischtennis-Regionalliga, Frauen: – Das war schon eindrucksvoller Durchmarsch. Die Frauen der TTF Stühlingen feierten im Frühjahr ihren dritten Aufstieg in Folge. In der Saison 2015/16 ging’s über die Relegation in die Badenliga und von dort ein Jahr später in die Oberliga. Schon früh sicherten sich die Stühlingerinnen in der vergangenen Saison den Oberliga-Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga. Nur eine Niederlage kassierte das Team, war in vielen Spielen fast unterfordert.

Das wird in der am Samstag beginnenden Saison sicher nicht mehr der Fall sein. Die TTF Stühlingen wollen bescheiden bleiben. „Dass eine unserer Mannschaften in der Regionalliga spielt, ist einmalig in der Vereinsgeschichte. Saisonziel ist der Ligaverbleib“, sagt Vorsitzende Tatjana Lasarzick.

Die Mannschaft präsentiert sich dabei kaum verändert. Nur einen Tausch hat es gegeben: Luisa Leser wechselte zur DJK Offenburg, und dafür kam die 19-jährige Jasmin Wolf aus Breisach, die bis zur vergangenen Saison in Offenburg spielte, zu den TTF Stühlingen. Die Spitze bilden weiterhin die Schweizerinnen Monika Kuribayashi (28) aus Neuhausen und Laura Schärrer (27) aus Beringen. Beide sind ehemalige Nationalspielerinnen ihres Heimatlandes, wohnen an der Grenze und haben also eine kurze Anreise. Das Duo spielte schon in der Zweiten Bundesliga beim ESV Weil. Mit ihrem Wechsel nach Stühlingen im Jahr 2016 begann der Höhenflug der Tischtennis-Cracks aus der Hohenlupfenstadt.

Die Nummer 3 ist Anna Lasarzick (21), die bei den TTF Stühlingen groß geworden ist und über Stationen in Mönchweiler und Neckarsulm seit 2013 wieder in ihrer Heimatstadt an die Platte tritt. Hinter Jasmin Wolf ist Céline Schädler (16) aus Beuren, die bis 2015 in Mühlhausen spielte, die fünfte Spielerin im Bunde. Aus diesem Quintett mit einem Durchschnittsalter von nur 22 Jahren wird das Vierer-Team gebildet, das in der Regionalliga bestehen will.

Die acht Gegner der Stühlingerinnen sind der TTC Mülheim/Urmitz, die DJK Offenburg II, die TSG Kaiserslautern, die DJK SB Stuttgart, der TTC Bietigheim-Bissingen II, der VfL Sindelfingen, der TTV Weinheim-West und der SSV Schönmünzach. Die weiteste Anfahrt – nämlich 430 Kilometer – wird Fahrer Edgar Lasarzick haben, wenn es nach Urmitz bei Koblenz geht. Insgesamt ist das Team 1900 Kilometer für Auswärtsspiele unterwegs.

Die Saison beginnt für die Frauen der TTF Stühlingen am Samstag mit der Partie beim VfL Sindelfingen. Nach einer vierwöchigen Pause geht es dann erst wieder am Samstag, 13. Oktober, weiter. Dann wird der TTC Bietigheim-Bissingen II zum ersten Regionalliga-Heimspiel in der Stühlinger Stadthalle erwartet.

