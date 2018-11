von Niklas Steinert

Top-Scorer: Kadri Presheva vom EHC Herrischried ist nicht zu bremsen! Beim 10:2 gegen den EHC Rheinfelden/CH II erzielt er erneut einen Hattrick und ist derzeit mit 22 Punkten der Top-Scorer der Liga. | Bild: Frommherz Heinz

Offensive: Während so manchem Gästespieler beim 10:2-Sieg des EHC Herrischried gegen den EHC Rheinfelden/CH II nur das Zuschauen blieb, hatte Thomas Gass buchstäblich alle Hände voll zu tun. Hier versucht Tibor Haas (Mitte), ihn zu überwinden. | Bild: Frommherz Heinz

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herrischried – EHC Rheinfelden/CH II 10:2 (1:1, 6:0, 3:1). – Tore: 1:0 (13.) Vlk; 1:1 (18.) Lenz; 2:1 (22.) Preuss; 3:1 (28.) Haas; 4:1 (31.) K. Presheva; 5:1 (33.) Küng; 6:1 (34.) und 7:1 (39.) beide Vlk; 8:1 (42.) K. Presheva; 8:2 (51.) Göndör; 9:2 (54.) K. Presheva; 10:2 (56.) Selster. – Strafen, EHCH: 4 x 2 Min; 1 x 2+10 Min.. – EHCR: 5 x 2 Min; 1 x 2+10 Min.; 1 x 10 Min.; 1 x 20 Min. – Z.: 488.

Vor fast 500 Zuschauern gewinnt der EHC Herrischried, dank eines überragenden Mittelabschnitts, das Regio-Derby gegen die "Zweite" des EHC Rheinfelden/CH mit 10:2. Angetrieben von den Fans, spielten die White-Stags weitaus entschlossener als noch vor Wochenfrist beim 10:3 gegen den HC Fischbach-Göslikon und zeigten eine solide Teamleistung.

Die Stimmung in der Herrischrieder Eishalle war einmal mehr prächtig. Die Fans stimmten die White Stags mit einer gigantischen Choreografie "Hotzenwald Eishockey" aufs Derby ein. Allerdings fehlte der Gegner, als die Hotzenwälder bereits komplett auf dem Eis standen. Mit etwas Verspätung kamen dann aber auch die Fricktaler aus der Kabine.

Ziel dieser Aktion war vermutlich, die Gastgeber etwas nervös zu machen und Spannung aufzubauen. Doch das perfekt vorbereitete Team von Coach Tomas Zourek, der ebenso wie der verletzte Mark Frommherz und der frischgebackene "Papa" Tobias Huber fehlte, blieb cool.

Das erste Drittel begann intensiv und mit hoher Laufbereitschaft. Die Rheinfelder hatten sich Rafael Müller, Philipp Lenz und Robin Flückiger aus dem Zweitliga-Team entliehen und zeigten in dieser Phase ihre individuelle Klasse. Besonders agil zeigte sich Gäste-Torwart Thomas Gass, der sich mehrfach als sicherer Rückhalt auszeichnete und mit einem parierten "Big Save" nach dem anderen, so manchen Zuschauer zum Staunen brachte.

Doch dann passierte es. Timo Preuss bediente Lucas Vlk, der mit einem satten Schuss die Scheibe in die Maschen hämmerte. Es war bereits das achte Tor des EHC Herrischried in Unterzahl, also Bestwert in der Liga. Doch auch der EHC Rheinfelden II hatte Chancen, glich durch Verteidiger Philipp Lenz aus.

Nun wurde es spannender, aber auch ruppiger auf dem Eis. Die Herrischrieder Fans exponierten sich als "siebter Mann" und trieben ihr Team im zweiten Drittel zur Höchstleistung. Tibor Haas schickte Preuss mit einem Steilpass. Im direkten Duell mit dem Torwart blieb er Sieger und schob den Puck problemlos zum 2:1 ins Tor. Fünf Minuten später erhöhte Haas auf 3:1.

Nun wurde die Eishalle zum Hexenkessel. Die Gäste, die an der Bande auch vom erfahrenen Michael Eppler, in der vergangenen Saison Trainer bei EHC Basel, angeleitet wurden, blieb kaum Gegenwehr. Der EHC Herrischried kam richtig in Fahrt, erhöhte auf 7:1 durch Top-Scorer Kadri Presheva, Lukas Küng und zweimal Lucas Vlk. Die Zuschauer waren begeistert, füllten die Halle mit euphorischem Gesang.

Das Motto der Gäste im letzten Drittel lautete Schadensbegrenzung. Zwar haben die Rheinfelder als Tabellenletzter erst einen Punkt, verloren jedoch zuvor vier ihrer fünf Spiele mit nur einem Tor Differenz. Dieser Plan ging dieses Mal in Herrischried nicht auf. Statt den Anschlusstreffer zu erzielen, kassierten die Gäste durch Kadri Presheva das 1:8.

Rinaldo Göndör erzielte danach zwar den zweiten Rheinfelder Treffer, doch seine Freude war nur von kurzer Dauer. Nach wiederholtem unsportlichem Verhalten musste Göndör vorzeitig unter die Dusche. Während dessen steuerten die White-Stags erneut ein "Stängeli" an. Das 9:1 erzielte Kadri Presheva, auf Vorarbeit seines Bruders Enver, und zwei Minuten später machte Sylvester Selster den 10:2-Endstand perfekt.

Weil der HC Wohlen Freiamt beim EHC Binningen mit 3:6 verlor, rückte der EHC Herrischried auf den zweiten Tabellenplatz. Somit kommt es am Samstag, 1. Dezember, zum Top-Spiel bei Tabellenführer Argovia Stars II.

Fans in Aktion: Die Zuschauer zeigten beim 10:2-Sieg des EHC Herrischried gegen den EHC Rheinfelden/CH II ihre Kreativität und glänzten vor dem Spiel mit einer elf Meter langen Choreografie. | Bild: Frommherz Heinz

