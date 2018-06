von SÜDKURIER

Fußball-Bezirksliga: (sk) Der FC Schönau stellt die Weichen für die Zukunft und verpflichtet Faik Zikolli als neuen Trainer der ersten Mannschaft. Zikolli kommt vom Ligakonkurrenten Bosporus FC Friedlingen, den er in den vergangen Jahren von der Kreisliga bis in die Bezirksliga geführt hat. Der FC Schönau freut sich auf die kommende Runde mit dem 38-Jährigen. Hierbei wird dem FC Schönau nicht nur seine Trainerfahrung, sondern vor allem seine langjährige Erfahrung als Spieler in höherklassigen Ligen zugutekommen.

Der Verein ist glücklich, in Faik Zikolli einen neuen Trainer präsentieren zu können, der sportlich und vor allem menschlich zum FC Schönau passt. Der FC Schönau ist ein kleiner Traditionsverein, der seit Jahren Wert auf die eigene Jugendarbeit und auf selbst ausgebildete Spieler setzt. Diese Strategie wird auch in den kommenden Jahren gemeinsam mit dem neuen Trainer weiter verfolgt.

In den nächsten Wochen setzt der Verein gemeinsam mit Zikolli nun alles daran, den Trainerstab zu komplettieren und mit einem geeigneten Co-Trainer und Betreuer passende Unterstützung für den neuen Chefcoach zu finden. Außerdem finden derzeit noch Spielergespräche statt, um den Kader in der kommenden Bezirksliga-Saison bestmöglich zu komplettieren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein