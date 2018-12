von SK

Fußball-Bezirksliga: (sk) Die beiden talentierten "Eigengewächse" Fabian Behringer (20) und Daniel Rueb (19) kehren in der Winterpause zum FC Schönau, dem Tabellenelften der Bezirksliga Hochrhein, zurück.

Behringer spielte in der A-Jugend bei der SG Zell-Schönau in der Verbandsliga, ehe er sich für eineinhalb Jahre der SpVgg. Utzenfeld (Kreisliga B-2) anschloss. Rueb wechselte als A-Junior von der SG Zell-Schönau zum FV Lörrach-Brombach in die Verbandsliga.

Daniel Rueb ist der zweite Neue. | Bild: FC Schönau

Als Aktiver spielte er in der Vorrunde im Bezirksliga-Team des FV Lörrach-Brombach II und absolvierte 14 Spiele. Der FC Schönau freut sich riesig, dass die beiden jungen Spieler sich wieder für ihren Heimatverein entschieden haben.