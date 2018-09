Regionalsport Hochrhein 13. September 2018, 17:13 Uhr

FV Degerfelden will seine Durststrecke beenden

Beim FV Lörrach-Brombach III sollen endlich wieder Punkte her. SV Karsau ist gegen Bosporus FC Friedlingen unter Zugzwang. FC 08 Bad Säckingen peilt gegen FV Haltingen den fünften Sieg in Folge an