Fußball-Kreisliga A-West: – Der FC Steinen und TuS Kleines Wiesental haben aus beiden Spielen das Optimum geholt. Die Wiesentäler stehen nun am dritten Spieltag gegen den TuS Lörrach-Stetten vor einer echten Herausforderung. Es wird sich zeigen, was die zwei Siege bisher Wert waren. Die Gäste aus Lörrach kommen als Titelfavorit ins Wiesental. Ebenso schwer wird die Aufgabe für den FC Steinen. Er hat den FC Hauingen zu Gast, der zu den Favoriten zählt.

Spielertrainer Patrick Streule und der FV Degerfelden sind nach einem Remis und einem Sieg gerüstet für die Heimpartie gegen den FC Bad Säckingen. Die Bad Säckinger haben beim 4:3 in Karsau allerdings einiges an Selbstvertrauen gewonnen. Leicht wird die Aufgabe nicht. 0:5 und 3:4 – zwei mal zu Hause verloren. Der SV Karsau muss gegen den FC Hausen den ersten Sieg einfahren, um nicht schon in der frühen Saisonphase abzurutschen. Dafür müssen die Karsauer ihre Defensive verstärken.

Spielansetzungen mit Schiedsrichter und SÜDKURIER-Tipps

Samstag, 17 Uhr:

TuS Kl. Wiesental – TuS Stetten (Vorsaison: 5:2/5:4). – SR: Mario Janutsch (Zell). – Tipp: 4:2.

18 Uhr:

SV Todtnau – TuS Maulburg (-/-). – SR: René Hargarten (March). – Tipp: 0:2.

Sonntag, 10.30 Uhr:

FV Lörrach-Brombach III – SV Schopfheim (4:1/3:2). – SR: Nicolas Preinl (Kandern). – Tipp: 4:1.

15 Uhr:

SV Karsau – FC Hausen (3:2/0:4). – SR: Zan Gavranovic (Lörrach). – Tipp: 2:2.

Bosporus FC Friedlingen – SV Liel-Niedereggenen (-/-). – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Tipp: 2:1.

FV Haltingen – FC Huttingen (5:1/2:2). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 1:1.

FC Steinen – FC Hauingen (0:2/5:2). – SR: Hafes Gerspacher (Heitersheim). – Tipp: 1:4.

17 Uhr:

FV Degerfelden – FC Bad Säckingen (-/-). – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Tipp: 2:0.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein