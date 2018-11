Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – VfR Bad Bellingen 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 (26./FE) Dogan; 1:1 (83.) Ophoven. – SR: Andreas Nübling (Freiburg). – Z.: 150. – Bes.: GR für Rueb (FSV/84.) und Siegin (VfR/86.).

Marc Jilg verstand die Welt nach dem Schlusspfiff nicht mehr. "Dass wir so viele Chancen immer wieder auslassen und uns nicht belohnen, ist nicht Pech, sondern Unvermögen." Am Ende reichte es deswegen im Hochrhein-Derby der Landesliga gegen den VfR Bad Bellingen nur zu einem Remis. Durch den Sieg des SV Kirchzarten beim FC Tiengen 08 rutschten die Rheinfelder damit auf einen Abstiegsplatz.

Der FSV Rheinfelden hatte in der ersten Hälfte bereits mehr Spielanteile und auch die besseren Chancen. Nur einmal kreuzte der Bad Bellinger Torjäger Tim Siegin gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auf. Ansonsten hatte ihn der Rheinfelder Verteidiger Besart Cibukciu ganz gut im Griff. "Das hat Besart gut gemacht", lobte ihn Neff, der aber mitansehen musste, wie Jeremy Stangl mit einem Lupfer und einer Volley-Abnahme scheiterte. Nach einem Foul von Kai Schillinger an Anton Weis zeigte Schiedsrichter Andreas Nübling auf den Elfmeterpunkt. Fatih Dogan verwandelte flach und brachte die Gastgeber damit in Führung.

Die größte Chance vergaben die Platzherren allerdings noch vor dem Seitenwechsel. Asip Smailji auf der rechten Seite sah den völlig freien Sascha Strazzeri, dessen Kopfball aus fünf Metern den Weg ins Bad Bellinger Tor nicht fand.

Auch in der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber am Drücker. Noch einmal vergab Strazzeri nach Zuspiel von Anton Weis frei stehend. Wie aus dem Nichts erzielten die Gäste in der Schlussphase der Partie den Ausgleich. Christian Ophoven war es, der einen Freistoß aus 20 Metern vorbei an der Rheinfelder Mauer ins Tor hämmerte.

Bis zum Ende des Spiels blieb der FSV Rheinfelden dominant und wollte mit allen Mitteln noch den Sieg. Der eingewechselte Massimo De Franco wurde gleich bei zwei Vorstößen von den Beinen geholt. Pech hatte auch noch Anton Weis, der mit seinem Freistoß nur das Aluminium des Bad Bellinger Torgehäuses traf.

"Das ärgert mich so. Wir haben zwei Punkte verschenkt. Und jetzt stehen wir deshalb auf einem Abstiegsplatz. Wir bringen uns selbst immer wieder unter Druck", war Marc Jilg nach Ende des Spiels kritisch mit seinen Männern. Das Probleme ziehe sich schon länger bei seiner Mannschaft hin. "Wir haben die Chancen und machen den Sack nicht zu."

FSV Rheinfelden: Fritz – Cibukciu, Murawski, Mendy (46. Kittel), Salli – Dogan, Rueb, Smailji (46. Alfarano), Strazzeri, Weis – Stangl (72. De Franco).

