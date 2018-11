Fußball-Landesliga: – Beim FSV Rheinfelden (13.) lief es zuletzt bei der 2:5-Niederlage gegen den SC Wyhl überhaupt nicht rund. "Dabei hatten wir uns so viel vorgenommen", ärgert sich Spielertrainer Anton Weis noch immer. Die Rheinfelder haben sich vorgenommen, in den restlichen beiden Spielen vor der Winterpause noch einen Rang gut zu machen. Momentan sitzen sie auf einem Abstiegsplatz fest. "Wir wollen den Abstand zum rettenden Ufer nicht zu groß werden lassen", sagt Weis. Mit einem Sieg am Sonntag beim oberen Tabellennachbarn SV Kirchzarten (12.) könnte der FSV Rheinfelden diesen überholen. Es zählen also nur drei Punkte.

Verzichten muss der FSV Rheinfelden auf Marco Beltrani. Dessen Verletzung stellte sich als Meniskusriss heraus. Er fällt also länger aus. Auch Vincent Kittel und Asip Smailji werden verletzungsbedingt (Zerrung) fehlen. Muskelprobleme hat auch Fatih Dogan. Sonst sind aber alle Stammspieler dabei. Auch Sascha Rueb hat seine Sperre abgesessen.

Wer dem SV Weil eine verdiente Niederlage zufügen kann, der dürfte gegen jeden Gegner in dieser Liga eine Chance haben. Der FC Tiengen 08 (15.) hat zuletzt mit dem völlig verdienten 3:0-Sieg gegen den Spitzenreiter für Furore gesorgt. Trainer Oliver Neff warnt aber vor überzogener Euphorie: "Das ist Vergangenheit. Jeder weiß jetzt, was er kann. Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen. Und mit einer Einstellung wie zuletzt können wir auch am Sonntag etwas holen." Dann wollen die Tiengener beim SV RW Ballrechten-Dottingen (11.) etwas reißen. "Eine gute Mannschaft, etwas unbeständig. Wir sind nur Außenseiter", sagt Neff.

Der Tiengener Trainer benötigt auf der Position des Torwarts auf alle Fälle Aushilfe von der Reserve, da sowohl Martin Hackenberger als auch Sebastian Hug am Sonntag verhindert sind. Sonst stehen aber alle Spieler zur Verfügung. Mit zwei Spielern ist allerdings nicht mehr zu rechnen. Wie wir bereits berichtet haben, werden Albin Hashani und Cristian Parrino den Verein zur Winterpause verlassen.

17. Spieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps:

Samstag, 14.30 Uhr:

SV Weil – SF Elzach-Yach (Vorrunde: 3:0). – SR: Stephan Niggemeier (Villingen-Schwenningen). – SK-Tipp: 3:1.

VfR Bad Bellingen – Freiburger FC II (2:0). – SR: Patrick Ernst (Baden-Baden). – SK-Tipp: 2:2.

FV Herbolzheim – FC Teningen (3:0). – SR: Pierre Michaelis (Freiburg). – SK-Tipp: 2:1.

SC Wyhl – FC Emmendingen (1:1). – SR: Marcel Buuck (Bad Krozingen). – SK-Tipp: 2:0.

VfR Hausen – Spvgg. Untermünstertal (1:1). – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – SK-Tipp: 4:1.

Sonntag, 14.45 Uhr:

SV RW Ballrechten-Dottingen – FC Tiengen 08 ( 4:0). – SR: Jens Bormann (Hüfingen). – SK-Tipp: 2:2.

SV Kirchzarten – FSV Rheinfelden (1:1). – SR: Dominik Schmidt (Haslach i.K.). – SK-Tipp:1:2.

FC Freiburg-St. Georgen – SV Au-Wittnau (0:5). – SR: Julius Rendler (Zunsweier). – SK-Tipp: 1:0.

