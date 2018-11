Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – SC Wyhl 2:5 (1:1)

Tore: 0:1 (10.) Binder; 1:1 (12.) Smailji; 1:2 (53.) Oberkirch; 1:3 (55.) Zehnle; 1:4 (70./FE) Blust; 2:4 (72.) Strazzeri; 2:5 (87.) Kopp. – SR: Ilker Kaya (Baden-Baden). – Z.: 100.

Eine klare Niederlage kassierte der FSV Rheinfelden auf dem Kunstrasen des Europastadions gegen einen stark und effektiv aufspielenden SC Wyhl. FSV-Trainer Marc Jilg redete Klartext: "Wir waren nicht auf Augenhöhe mit dem Gegner. Der SC Wyhl war die bessere Mannschaft." Wenn Saikou Sawaneh im Tor der Gastgeber nicht noch einige heikle Situationen dank starker Reflexe entschärft hätte, hätte es noch schlimmer kommen können. Jilg: "Saikou hat uns vor einer noch höheren Niederlage bewahrt." Was Jilg seinen Spielern ankreidete, war der fehlende Wille und ein zu zögerliches Zweikampfverhalten über 90 Minuten. "Auf verschiedenen Positionen haben wir uns zu undiszipliniert verhalten", so der Trainer.

Schon nach zehn Minuten waren die Gäste durch Manuel Binder in Führung gegangen. Allerdings hatten die Rheinfelder nur zwei Minuten später die richtige Antwort und glichen nach einer Kombination über Weis und Stangl durch Asip Smailji aus. Nur fünf Minuten später musste sich Smailji aber wegen einer Leistenzerrung verabschieden. Für ihn kam Simon Kleiner rein, der eine starke Leistung ablieferte. Wiederum zehn Minuten später ging aber schon der zweite Rheinfelder vom Platz. Vincent Kittel musste wegen einer Zerrung im Unterschenkel passen. "Das war schon ein Handicap, dass ich so früh zwei wichtige Spieler auf der Außenbahn verloren hatte", musste Jilg eingestehen. Obwohl die Gastgeber noch einige Gelegenheiten zur Führung ausließen, rettete auch Keeper Saikou Sawaneh mehrmals in brenzligen Situationen.

"Dann haben wir bei drei Gegentoren geschlafen", ärgerte sich Jilg. Innerhalb von drei Minuten erhöhten Oberkirch und Zehnle für den Gast auf 3:1. Als dann auch noch Marco Blust per Foulelfmeter zum 4:1 traf, war alles klar. Sascha Strazzeri verkürzte zwar nochmals auf 2:4, doch Kopp markierte das 5:2.

FSV Rheinfelden: Sawaneh – Imbrogiano, Cibukciu, Murawski (78. J. Jilg), Salli – Dogan (61. Petretta), Weis, Strazzeri, Smailji (17. Kleiner), Kittel (28. De Franco) – Stangl.

