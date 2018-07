Fußball-Landesliga: (gew) Der FSV Rheinfelden erweitert kontinuierlich seinen Kader für die neue Saison. Nach Informationen von FSV-Sportchef Joachim Sperker wird ein Trio das Aufgebot der beiden Trainer Anton Weis und Marc Jilg vergrößern. Der erfahrenste Spieler aus dem neuen Trio ist Fatih Dogan (28). "Er soll ein Führungsspieler für unsere vielen jungen Spieler werden", hofft Sperker. Dogan wird im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kommen. Der gebürtige Türke spielte bis zur U21 beim FC Basel, wechselte dann in der Schweiz zum FC Laufen, FC Brugg, zu Concordia Basel und zu den Black Stars Basel. Sein letzter Verein in der Schweiz war Erstligist SC Donach, ehe er für eineinhalb Jahre in seiner türkischen Heimat in der Zweiten Liga spielte.

Dogan ist nach Paul Mendy (FC Tiengen 08), Dennis Fritz (FC Wittlingen), Fabian Venturiero (SV Herten) und Justin Petretta (SV Nollingen) der fünfte Neue im FSV-Team.

Die Zugänge Nummer sechs und sieben sind nun ebenfalls sicher. Es handelt sich um Ciro Di Feo (22), der als rechter Verteidiger vom SV Nollingen auf die Richterwiese wechselt, und Mittelfeldmann Francesco Alfarano (23), der auch schon beim SV Nollingen spielte und zuletzt beim FC Aesch/CH unter Vertrag war.

