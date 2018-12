Fußball Bezirksliga, Hochrhein

FC Wehr – FC Wittlingen 2:4 (2:1). – Tore: 1:0 (19./FE) Ranert; 2:0 (30.) Matzner; 2:1 (45.+3/FE) Di Mattia; 2:2 (82.) und 2:3 (83.) beide Herbst; 2:4 (90.+2) Schneider. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 80.

Erst kam der Regen, dann die kalte Dusche. Nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Lukas Gäng (Erzingen) waren die Gastgeber restlos bedient. Mit 2:0 hatten sie gegen den FC Wittlingen geführt, doch am Ende nahm der Gast – wenn auch nicht unverdient – mit 4:2 die Punkte mit. Das mi dem FC Erzingen punktgleiche Team aus dem Kandertal überwintert somit auf Platz zwei – vier Zähler hinter dem SV 08 Laufenburg.

Der FC Wehr muss – wie schon im vergangenen Spieljahr, als es extrem knapp war – um den Ligaverbleib bangen. Mit nur 13 Punkten und acht Punkten Abstand ans rettende Ufer droht der zweite Abstieg in die Kreisliga A nach 2012.

Allen Widrigkeiten zum Trotz sei die Stimmung durchaus in Ordnung: „Die Mannschaft lebt und die Jungs halten zusammen“, betont Co-Trainer Jens Faralisch, das das Gefüge passt: „Wir sind froh, dass die Pause kommt und dass sich die Verletzten erholen können.“ Neben dem beruflichen verhinderten Steven Bertolotti mussten die Wehrer auf Semih Kilic (Bänderrriss) und Mike Kessler (Leiste) verzichten. Francesco Vardi musste nach 14 Minuten wegen einer Zerrung passen.

Mit eine Ursache für die Niederlage, so deutete Faralisch an, seien diskussionswürdige Entscheidungen des Unparteiischen gewesen. Dass der FC Wittlingen schon zur Pause deutlich hätte führen müssen, bestritt er gar nicht: "Aber wenn sie uns einladen, die Tore zu schießen und selbst nichts treffen, dann greifen wir zu. Ärgerlich ist, dass danach einige Entscheidungen gegen uns liefen."

Drei Mal haderten die Wehrer, drei Mal fiel dabei ein Gegentor. So in der Nachspielzeit vor der Pause, als Salvatore Di Mattia im Zweikampf mit Manuel Pinke, der ihn durchaus am Fuß getroffen hatte, plötzlich am Boden lag. Lukas Gängs Strafstoßpfiff war hart, aber vertretbar. Di Mattia verwandelte zum 1:2-Anschluss.

Bis dahin hatten die Wittlinger zahlreiche gute Chancen vergeigt. Entweder kam der Ball nicht aufs Tor, knallte wie bei der Direktabnahme von Alex Herbst (26.) an die Latte oder wurde sichere Beute des stark haltenden Markus Deiss im Wehrer Kasten.

Auf der Gegenseite tauchten die Wehrer vor der Pause nur drei Mal auf. Zunächst wurde Julian Matzner (19.) etwas ungestüm von Richard Lorenz gebremst. Auch hier urteilte Gäng streng und der kurz zuvor für den verletzten Francesco Vardi (14.) eingewechselte Andreas Ranert traf zur Führung.

Die wurde nach 31 Minuten noch schmeichelhafter, als Matzner eine saubere Vorlage von Mike Häfele über die Linie drückte. Der Spielverlauf war nun völlig auf den Kopf gestellt. Schon Minuten zuvor hatte Matzner das 2:0 verpasst, als er an einer Schellin-Flanke vorbei flog.

Nach dem Wechsel bot sich das gleiche Bild. Die Gäste agierten, das Wehrer Bollwerk hielt – bis zur 82. Minute. "Erst zeigt er Einwurf für uns, Aytekin Güngör will ausführen. Dann korrigiert sich Gäng, aber nicht deutlich erkennbar. Der Wittlinger schnappt sich den Ball, sieht die durch Güngör gerissene Lücke. Herbst hat freie Bahn und trifft zum Ausgleich", beschrieb Faralisch den zweiten ärgerlichen Moment.

Keine 60 Sekunden schäumte die Wehrer Fußballseele dann richtig, als Herbst wieder davon zog. Zumindest der heimische Anhang hatte den Wittlinger Stürmer deutlich im Abseits gesehen – 2:3. Den Deckel machte dann Benedict Schneider in der Nachspielzeit drauf.