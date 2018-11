Fußball-Bezirksliga: – Jovica Ilievski ließ keine Diskussion aufkommen: „Ich kann mich nur im Namen des FC Wehr für dieses Missgeschick entschuldigen. Ich bin gern bereit, dem Herrn das Eintrittsgeld zu erstatten und ihm auch ein Entschuldigungsgeschenk zu überreichen“, war dem Kassierer des Bezirksligisten die Tatsache äußerst peinlich, dass beim Meisterschaftsspiel am vergangenen Sonntag gegen den FC Schönau (1:2) ein sehbehinderter Zuschauer, vermutlich Anhänger der Gäste aus dem Wiesental, Eintritt für den Besuch des Spiels bezahlen musste. „Wir haben natürlich Abstufungen, wer wieviel an der Stadionkasse bezahlen muss, aber dass ein erblindeter Besucher bei uns Eintritt bezahlen muss, ist nicht die Regel“, ist Ilievski vom Vorfall sehr berührt.

Vorsitzender Matthias Kaiser (FC Wehr): "Ich wollte den Besuchern das Geld umgehend zurück gegeben. Doch dann erfuhr ich, dass die beiden Personen das Stadion bereits wieder verlassen hatten." | Bild: Scheibengruber, Matthias

„Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass mir dieser Lapsus passiert ist“, gibt Platzkassierer Adelbert Leuter offen zu und entschuldigt sich: „Die Sache ist ganz einfach blöd gelaufen und ich habe in diesem Moment einfach falsch reagiert.“

Matthias Kaiser, der Vorsitzende des FC Wehr, hatte erst kurz vor der Halbzeitpause von einem unbeteiligten Zuschauer vom Lapsus an der Kasse erfahren: „Ich habe die Platzkassierer umgehend befragt. Sie sagten mir, dass der Mann in Begleitung einer Frau war, die die Kassierer am Eingang allerdings nicht explizit auf die Sehbehinderungen hingewiesen habe." Kaiser war um sofortige Reaktion bemüht: "Ich wollte den Besuchern das Geld umgehend zurück gegeben. Doch dann erfuhr ich, dass die beiden Personen das Stadion bereits wieder verlassen hatten." Matthias Kaiser betont ausdrücklich: "Dieser Vorfall tut uns aufrichtig leid. Personen mit Behinderung erhalten bei uns gegen Ausweis-Vorlage immer freien Eintritt.“

