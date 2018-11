Trainer Michele Masi (SV Jestetten): "Ich werde im Sommer aufhören. Der Grund ist weder beim Verein noch bei der Mannschaft zu suchen. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten mehr und mehr das Gefühl gespürt, dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

Fußball-Bezirksliga: – Seit Wochen steht der SV 08 Laufenburg an der Tabellenspitze und ausgerechnet im letzten Vorrundenspiel droht Ungemach. Mit dem ärgerlichen 1:2 gegen den SV Buch, der ersten Heimpleite nach zehn Siegen, und der „Roten Karte“ für Torjäger Sandro Knab muss die Elf von Michael Wasmer nun beim SV Herten antreten. Dessen Trainer Thorsten Szesniak, einst sowohl als Spieler und als Trainer kurz in Laufenburg aktiv, erwartet von seinem Team wiederum nach der dürftigen Vorstellung beim FC Wallbach eine Wiedergutmachung.

Für den FC Wallbach kam das 3:1 gegen den SV Herten zum richtigen Zeitpunkt: „Nach guten Leistungen zuletzt, hat endlich das Ergebnis gestimmt“, atmete Trainer Patrick Bayer vom dem Derby beim FC Wehr durch. Die Gastgeber sind seit drei Spielen sieglos. Das letzte Erfolgserlebnis gegen die Wallbacher liegt fast auf den Tag zwei Jahre zurück. Zwei Tore von Andreas Ranert in den Nachspielzeiten beider Hälften und eines von Julian Matzner brachten den 3:1-Sieg. Einer Wiederholung wäre Trainer Michael Schenker nicht abgeneigt, um den Anschluss nicht zu verpassen.

Schenker ist seit 2012 beim FC Wehr als Trainer aktiv, zwei Jahre weniger hat Michele Masi beim SV Jestetten auf dem Buckel. Obwohl Masi im vergangenen Winter mit dem Club bis 2020 verlängert hat, wird die Zusammenarbeit nun doch eher beendet: „Ich höre im Sommer auf“, kündigt der 45-Jährige an: „Der Grund ist weder beim Verein noch bei der Mannschaft zu suchen. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten mehr und mehr das Gefühl gespürt, dass es an der Zeit ist, etwas zu verändern.“ Kontakt zu einem neuen Verein, so betont Masi, habe er nicht.

Schon vor einigen Wochen habe er die Vereinsführung von seinem Entschluss in Kenntnis gesetzt, erklärte Masi, der zuvor beim SV Altenburg und FC Dettighofen als Spielertrainer erfolgreich war: „Mir war wichtig, dass der Verein möglichst viel Zeit hat, einen Nachfolger zu finden.“ Das bestätigt Sportchef Matthias Hertweck: „Die Suche wird allein schon wegen der schwierigen geographischen Lage im ehemaligen Zollausschlussgebiet nicht einfach“, betont der sportliche Leiter, der inzwischen die ersten Kontakte geknüpft hat.

Bis Saisonende, so Masi, gelte seine volle Konzentration dem SV Jestetten. Aktuell steht sein Team auf dem fünften Platz fünf, mit sieben Punkten Rückstand auf den FV Lörrach-Brombach II, dem Gastgeber vom Sonntag: „Natürlich sind wir bestrebt, dort zu gewinnen, und somit den Abstand zu verringern“, betont Masi, dass er in der Tabelle weniger auf die Platzierung als auf die hintere Kolonne mit den Punkten schaut: „Mehr Augenmerk richte ich allerdings erst einmal nach hinten, denn zum SV Weil II beträgt der Abstand ebenfalls sieben Punkte.“

In der Ansicht, den Blick zuerst nach hinten zu richten, hat ihn die Mannschaft mit ihrem Auftritt gegen den VfB Waldshut eher bestärkt. Zufrieden war Masi vor allem mit der zweiten Spielhälfte nicht: „Ich habe bei der Mannschaft keinen Plan erkennen können“, lautete sein Fazit nach dem 2:2. Entsprechend intensiv war die Analyse beim Training: „Ich habe die Mannschaft darauf hingewiesen, was alles nicht funktioniert hat“, deutete er an, dass die Besprechung rund eine Dreiviertelstunde dauerte: „Das war nötig, denn wir sind in die Details gegangen.“

15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps Samstag, 16 Uhr: SV Herten – SV 08 Laufenburg (Vorjahr: -/-). – SR: Francesco Natale (Schallbach). – SK-Tipp: 1:3. TuS Efringen-Kirchen – SV Buch (2:0/2:1). – SR: Bernard Zimmermann (Kembs/F). – SK-Tipp: 3:3. SV Weil II – FC Erzingen (1:3/0:2). – SR: Mark Hohmann (Rheinfelden). – SK-Tipp: 0:4. Samstag, 18.30 Uhr: VfB Waldshut – FC Schönau (-/-). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – SK-Tipp: 2:1. Sonntag, 14.30 Uhr: FC Wehr – FC Wallbach (1:2/1:3). – SR: Nico Martorana (Zell). – SK-Tipp: 2:2. SpVgg. Brennet-Öflingen – FC RW Weilheim (-/-). – SR: Philip Jourdan (Lörrach). – SK-Tipp: 1:2. FC Wittlingen – FC Zell (2:4/0:2). – SR: Jan Sigel (Waldshut-Tiengen). – SK-Tipp: 5:2. Sonntag, 16.30 Uhr: FV Lörrach-Brombach II – SV Jestetten (0:1/3:0). – SR: Mirco Radtke (Maulburg). – SK-Tipp: 1:2.

