Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Wallbach – FC Zell 0:0. – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Z.: 100. – Eine maue Nullnummer muteten beide Teams den knapp 100 Zuschauern. Während der FC Zell nach dem vierten Unentschieden in Serie die Sache positiv sehen kann und auf fünf Spiele ohne Niederlage blickt, holten die Wallbacher im gleichen Zeitraum nur einen Punkt.

Allerdings verbaten es sich die Hausherren, das 0:0 nur von seiner schlechten Seite zu sehen. Immerhin steckte der Elf von Trainer Patrick Bayer das Pokalspiel gegen den FC Erzingen vom Mittwoch in den Knochen. Diese Partie hatte über 120 Minuten gedauert und wurde erst im Elfmeterschießen zu Wallbacher Gunsten entschieden: "Das hat ordentlich Kraft gekostet", fand es Bayer umso erstaunlicher, dass sein Team vor allem in kämpferischer Hinsicht auf schwer bespielbarem Boden eine starke Vorstellung abgeliefert hatte.

"So gesehen ist das 0:0 nach vier Niederlagen ein kleines Erfolgserlebnis", blickt Bayer schon auf die nächste "englische Woche". Am Dienstag, 20 Uhr, steht das Nachholspiel beim TuS Efringen-Kirchen an und am Samstag kreuzt der SV Herten in Wallbach auf. Das Manko der Wallbacher ist einmal mehr die Chancenverwertung gewesen. So traf Mike Heyde in der 58. Minute nach einem Pass von Simon Wunderle nur den Pfosten und in der Schlussphase vergab Wunderle, als er knapp an Tobias Fräßles Kasten vorbei zielte.

Doch auch der FC Zell hatte eine gute Chance, die Partie zu entscheiden. Nach einem Ballverlust Marco Weimanns stürmten drei Zeller in Richtung Strafraum, scheiterten aber im Abschluss am aufmerksamer Mathias Hottinger, der seinen Torwart Ramon Winkler unterstützte: "Wir haben im Moment arge Personalprobleme", vewies FCZ-Trainer Michael Schwald auf seine Ersatzbank, auf der nu Valentin Götz und Christian Rapp saßen: "Wichtig war, dass die Serie hielt und wir ohne Gegenhtor geblieben sind", so Schwald.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein