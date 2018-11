Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – SV Kirchzarten 1:2 (0:2)

Tore: 0:1 (16.) Althauser; 0:2 (45.+1) Kanwischer; 1:2 (50.) Masek. – SR: Jedediah Bartler (Brigachtal). – Z.: 110. – Bes.: GR für Galic (SVK/74.).

So viel hatte sich der FC Tiengen 08 für die Partie gegen den SV Kirchzarten, einen Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg, vorgenommen. Am Ende musste die Mannschaft von Trainer Oliver Neff wieder mit einer Niederlage vom Platz. Die Gäste agierten aus einer sicheren Abwehr, standen sehr tief. Damit kam der FC Tiengen 08 nicht zurecht. "Und im Angriff fehlte uns die Durchschlagskraft", lautete das Fazit von Neff.

Schon nach einer Viertelstunde lagen die Gastgeber hinten. Nach einem Ballverlust war Sven Althauser zur Stelle und erzielte die Führung. Auch danach dominierte der FC Tiengen 08, während die Gäste ihren Vorsprung verwalteten. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte Colin Kanwischer auf 2:0. "Davor wird ein grobes Foulspiel eines Kirchzarteners gegen Diego Melis nicht gepfiffen. Das verstehe ich einfach nicht", haderte Neff mit der Entscheidung des Unparteiischen.

In der zweiten Hälfte stellte der Tiengener Trainer auf eine Dreierkette in der Abwehr und zwei Spitzen um. Das tat dem Spiel der Gastgeber gut. Schon nach fünf Minuten erzielte Tomas Masek das Anschlusstor. Aus 40 Metern überwand er den Kirchzartener Torwart Fabian Schneider mit einem Heber. Danach ging es nur noch in eine Richtung: Der FC Tiengen 08 drückte auf den Ausgleich, doch wurden viele Chancen fahrlässig ausgelassen. Auch in Überzahl in der letzten Viertelstunde – Ilija Galic hatte Gelb-Rot gesehen – gelang der Ausgleich nicht mehr. "Ein klarer Strafstoß wurde uns noch versagt. Diese Niederlage ist auf alle Fälle unglücklich. Heute hätten wir nicht nur ein Remis, sondern einen Sieg verdient gehabt", ärgerte sich Neff noch lange nach dem Schlusspfiff.

FC Tiengen 08: Hug – Melis, Karacan, Ködel, S. Dimitriadis – Gallmann, Di Girolamo, V. Dimitriadis, Huber, Masek – Pipinic (81. Parrino).

