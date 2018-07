Fußball-Landesliga: (gew) Mit vier neuen Spielern startet der FC Tiengen 08, der vergangene Saison als Vorletzter noch dem Abstieg entronnen ist, in die neue Saison. Vom SC Lauchringen kommt Mittelfeldspieler Dennis Gallmann (19), der als Jugendlicher schon einmal beim FC Tiengen 08 gespielt hat. Dasselbe gilt für Stürmer Harun Zengin (19), der bis Ende vergangene Saison in der A-Jugend des VfB Waldshut gespielt hat. Innenverteidiger Dionisio Cascio Ingurgio (20) und Außenverteidiger Mansour Ndow (20) stoßen vom SV 08 Laufenburg II an den Langenstein.

"Wir wollen schon jetzt verstärkt auf junge Spieler setzen", versichert Jasmin Rastoder, der Sportliche Leiter des FC Tiengen 08. Große Hoffnungen setzt man in den kommenden Jahren auf den eigenen Nachwuchs. Vor allem bei den B- und C-Junioren seien viel versprechende Talente, die in ihren Altersstufen schon jetzt überregional spielen. "Der Fokus liegt auf dem eigenen Nachwuchs. Und da sieht es ganz gut aus", denkt Rastoder positiv.

Neue gemeinsame Wege geht der FC Tiengen 08 in der kommenden Saison mit dem Stadtrivalen VfB Waldshut. So wird es erstmals eine Spielgemeinschaft des FC Tiengen 08 und des VfB Waldshut bei den A-Junioren geben. "Da hatten wir super Gespräche mit dem VfB", so Rastoder.

Die Personalplanungen des FC Tiengen 08 für die kommende Saison sind nicht abgeschlossen. So könnte es sein, dass noch ein oder zwei Spieler in den Kader von Trainer Oliver Neff stoßen. "Gespräche laufen noch", versichert der Sportliche Leiter.

Auf alle Fälle habe man sich beim FC Tiengen 08 entschlossen, die fünf Abgänge nach der zu Ende gegangenen Saison weitgehend zu kompensieren. Verlassen haben den Verein am Langenstein Paul Mendy (FSV Rheinfelden), Denis Michel (St. Petersburg/Russland), Erdal Kizilay (FC Schlüchttal), Daniel Albicker (SG Mettingen/Krenkingen) und Tim Rüdiger (FC Lenzkirch).

