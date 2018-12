Fußball-Landesliga: – Der FC Tiengen 08 wird künftig auf Diego Melis verzichten müssen. Nach nur einer halben Saison verabschiedet sich der 27-Jährige wieder. Aus famililären Gründen wird er wieder in seine italienische Heimat zurückkehren. Auch Angelo Di Palmas Zukunft beim FC Tiengen 08 ist ungewiss. Der Stürmer hatte sich schwer verletzt und pausierte. Nach der Winterpause will er zwar wieder fit sein, aber wohl nicht am Langenstein stürmen. Beruflich wird Di Palma nach Weil versetzt, weshalb er dorthin umziehen wird. Deshalb wird er nach eigenen Angaben nicht mehr für den FC Tiengen 08 auflaufen.

Vor dem Wechsel: Angelo Di Palma war lange Zeit verletzt. Aus beruflichen Gründen zieht er um nach Weil und wird deswegen wohl nicht mehr für den FC Tiengen 08 spielen. | Bild: Welte, Gerd