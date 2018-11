Fußball-Landesliga: (gew) Die Vorrunde ist abgeschlossen. Nach jetzigem Stand wäre der SV Weil Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga. Der FC Tiengen 08 wäre sicherer Absteiger, der FSV Rheinfelden als Viertletzter müsste noch zittern, welche Vereine aus der Verbandsliga absteigen. Am Wochenende steht der erste Rückrundenspieltag auf dem Programm.

Im Blickpunkt steht das Bezirks-Derby zwischen dem FC Tiengen 08 (15.) und Spitzenreiter SV Weil auf dem Kunstrasenplatz des Tiengener Langensteinstadions. Nach der 1:2-Niederlage zuletzt gegen den SV Kirchzarten fehlen den Tiengenern schon acht Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Ausgerechnet jetzt erwartet die Mannschaft von Trainer Oliver Neff den Tabellenführer. "Der SV Weil ist für mich der Top-Favorit auf Titel und Aufstieg. Sein großes Plus ist, dass er einen Kader von 20 starken Akteuren hat", so Neff. Dass der SV Weil am Sonntag auf vier Offensivspieler verzichten muss, darunter Torjäger Ridje Sprich, beruhigt Neff nicht: "Er hat schon in der Vorrunde gegen uns gefehlt. Und damals haben wir auch verloren."

Im drittletzten Spiel vor der Winterpause gegen diesen starken Gegner nicht zu punkten, wäre sicher kein Beinbruch. Die Tabellensituation erzeuge aber schon Druck. "Zwei der drei Spiele sollten wir gewinnen. Das ist unser Ziel. Vielleicht gelingt uns schon am Sonntag eine Überraschung", hofft Neff. Seine Sperre abgesessen hat Martin Hackenberger, der also wieder das Tor hüten darf. Außer den gesperrten Sven Maier und Albin Hashani fällt keiner aus.

Der FSV Rheinfelden (13.) hat zuletzt beim 1:1 wichtige Punkte verschenkt. Das sieht auch Trainer Marc Jilg so: "Wir gehen zu leichtsinnig mit unseren Chancen um. Dazu kommen Fehler beim Passspiel und im Zweikampf." Dieses Manko ziehe sich durch die ganze Saison durch. "Wir sind auch nicht über 90 Minuten konzentriert genug. Und das geht in der Landesliga schief", so der Trainer. Auch beim Rheinfelder Gegner vom Samstag, dem SC Wyhl (11.), läuft nicht alles rund. "Es müssen drei Punkte her", fordert Jilg. Fehlen werden bei der Partie auf dem Kunstrasen des Europastadions der verletzte Marco Beltrani (Meniskus) und der nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrte Sascha Rueb. Dafür rutscht Stürmer Justin Petretta wieder in den Rheinfelder Kader.

Erster Rückrundenspieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps

Samstag, 14.30 Uhr:

FSV Rheinfelden – SC Wyhl (Vorrunde: 1:1). – SR: Ilker Kaya (Baden-Baden). – SK-Tipp: 2:1.

FC Emmendingen – VfR Bad Bellingen (0:2). – SR: Maximilian Würzer (Markdorf). – SK-Tipp: 0:2.

FC Teningen – SV RW Ballrechten-Dottingen (2:7). – SR: Jedediah Bartler (Brigachtal). – SK-Tipp: 3:2.

Sonntag, 11.30 Uhr:

Freiburger FC II – VfR Hausen (2:2). – SR: Ben Jeising (Gailingen). – SK-Tipp: 2:3.

14.30 Uhr:

FC Tiengen 08 – SV Weil (1:3). – SR: Marcel Dürnberger (Bad Krozingen). – SK-Tipp: 1:2.

Spvgg. Untermünstertal – FC Freiburg-St. Georgen (2:1). – SR: Manuel De Vito (Stetten a.k.M.). – SK-Tipp: 4:1.

SF Elzach-Yach – SV Kirchzarten (3:3). – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – SK-Tipp: 3:0.

SV Au-Wittnau – FV Herbolzheim (0:4). – SR: Jörg Bohrer (Merzhausen). – SK-Tipp: 2:2.

