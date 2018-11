Fußball-Landesliga: FC Tiengen 08 – SV Weil 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 (53.) und 2:0 (68.) beide V. Dimitriadis; 3:0 (75.) Masek. – SR: Marcel Dürnberger (Bad Krozingen). - Z.: 150.

Wer die Leistung des FC Tiengen 08 in den Spielen zuletzt in Erinnerung hatte, kam auf dem Kunstrasenplatz im Langensteinstadion aus dem Staunen nicht heraus. Da spielte der Vorletzte der Landesliga den Spitzenreiter SV Weil an die Wand und schaffte mit dem völlig verdienten 3:1-Sieg eine Sensation.

Der Weiler Kapitän Nikola Obradovic zeigte sich im SÜDKURIER-Videointerview sehr enttäuscht, versicherte aber: "Wir haben die Tiengener nicht unterschätzt." Auch sein Trainer Tobias Bächle konnte es nicht fassen: "Das war ein grottenschlechter Kick von uns. Alle haben unterirdisch schlecht gespielt. Ich wusste gar nicht, wen ich auswechseln sollte. Ich hätte jeden nehmen können."

Auf der anderen Seite überraschte der Tiengener Trainer mit einer taktischen Umstellung auf die Abwehr-Dreierkette. Neff: "Meine Mannschaft hat diese Taktik gut umgesetzt. Auch die Einstellung hat heute gestimmt." Vor allem die Tatsache, dass beim SV Weil Torjäger Almin Mislimovic im Zaum gehalten wurde, machte den Trainer stolz. "Hundertprozentig kannst du diesen Stürmer natürlich nicht kalt stellen." Vor allem in der ersten Hälfte hatte er zwei Chancen. Eine dieser Chancen machte aber Sebastian Hug im Tiengener Tor zunichte. Er hütete den Kasten für Martin Hackenberger, den Probleme mit seinen Zähnen plagten.

Ein kurzes Comeback für fünf Minuten feierte bei den Gastgebern Denis Michel. Er hat die Tiengener im Sommer in Richtung St. Petersburg verlassen, war aber für kurze Zeit in seiner alten Heimat und füllte deswegen die mager besetzte Tiengener Ersatzbank. "Am Mittwoch muss ich wieder zurück nach Russland", sagte er.

Zwar gab es in der ersten Hälfte noch keine Tore, doch Langeweile war nicht angesagt. Die besten Chancen hatten auch schon vor der Pause die Tiengener. Danilo Leggio und Vassilios Dimitriadis scheiterten aber mit Kopfbällen, Alberto Di Girolamo verfehlte das Tor nur knapp.

Nach dem Wechsel ging's rund: Bei einem Freistoß von Tomas Masek fast von der Außenlinie patzte der Weiler Torwart Julien Theobald und ließ den Ball fallen. Vassilios Dimitriadis staubte zur Führung der Gastgeber ab. 15 Minuten später war Dimitriadis wieder zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Als wenige Minuten später auch noch Tomas Masek einen Steilpass aufnahm und alleine auf Theobald zulief, musste sich dieser ein drittes Mal geschlagen geben. Die Sensation war perfekt.

FC Tiengen 08: Hug – Karacan, Ködel, S. Dimitriadis – Gallmann, Di Girolamo, V. Dimitriadis, Melis, Masek, Cascio (66. Huber) – Leggio (86. Michel).

SV Weil: Theobald – Lauber, Tschira (57. Weber), Do Le, Groß – Obradovic, Aliane (83. Males), Lo Russo (70. Riede), J. Samardzic – Mouttet (57. S. Samardzic), Mislimovic.

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit dem zweifachen Tiengener Torschützen Vassilios Dimitriadis:

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Kapitän Nikola Obradovic vom SV Weil:

