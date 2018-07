Fußball-Landesliga: (gew) Der vorläufige Spielplan für die Staffel 2 der Landesliga liegt vor. Der FC Tiengen 08 beginnt die Saison am Samstag, 4. August, mit dem Hochrhein-Derby beim SV Weil. Der FSV Rheinfelden muss zum Auftakt beim SC Wyhl ran. Das Derby zwischen dem FC Tiengen 08 und dem FSV Rheinfelden steigt am Sonntag, 16. September, um 15 Uhr im Tiengener Langensteinstadion. Letzter Spieltag vor der Winterpause ist am Wochenende, 1./2. Dezember. Weiter geht es am, Samstag, 9. März 2019. Der letzte Saisonspieltag ist am Sonntag, 2. Juni 2019.

1. Spieltag: Samstag, 4. August, 15.30 Uhr: SV Weil – FC Tiengen 08, SC Wyhl – FSV Rheinfelden; 16 Uhr: VfR Bad Bellingen – FC Emmendingen. – 2. Spieltag: Samstag, 11. August, 17 Uhr: FSV Rheinfelden – SV Kirchzarten; Sonntag, 12. August, 11.30 Uhr: Freiburger FC II – VfR Bad Bellingen; 15 Uhr: FC Tiengen 08 – SV RW Ballrechten-Dottingen, SF Elzach-Yach – SV Weil. – 3. Spieltag: Samstag, 18. August, 15.30 Uhr: SV Weil – FSV Rheinfelden, FV Herbolzheim – FC Tiengen 08; 16 Uhr: VfR Bad Bellingen – Spvgg. Untermünstertal. – 4. Spieltag: Samstag, 25. August, 14.30 Uhr: FC Emmendingen – SV Weil; 17 Uhr: FSV Rheinfelden – SV RW Ballrechten-Dottingen; Sonntag, 26. August, 15 Uhr: FC Tiengen 08 – FC Teningen, FC Freiburg-St. Georgen – VfR Bad Bellingen. – 5. Spieltag: Samstag, 1. September, 15.30 Uhr: FV Herbolzheim – FSV Rheinfelden, SV Weil – Freiburger FC II; 16 Uhr: VfR Bad Bellingen – VfR Hausen; Sonntag, 2. September, 15.30 Uhr: SV Au-Wittnau – FC Tiengen 08.

