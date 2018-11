Fußball Bezirksliga, Hochrhein

FC Wehr – FC Schönau 1:2 (0:2). – Tore: 0:1 (13.) und 0:2 (37./FE) beide T. Behringer; 1:2 (55.) Bertolotti. – SR: Zan Gavranovic (Lörrach). – Z.: 170. – Bes.: GR für Eckert (FCS/77.).

Selten hat der FC Wehr so überflüssig die Punkte abgegeben: "Wir müssen die Schuld aber bei uns suchen", konstatierte Co-Trainer Jens Faralisch nach 90 Minuten, in denen die Gastgeber wesentlich mehr Spielanteile und Chancen verbuchten, dennoch mit einer 1:2-Niederlage in die Kabine schlichen: "Wenn wir uns mehr auf Nebensächlichkeiten konzentrieren und uns von draußen zu sehr beeinflussen, kommt eben nichts dabei heraus."

Der FC Wehr bestimmte die Partie, erspielte sich einige Möglichkeiten. Doch der FC Schönau war clever und hat einen Tim Behringer. Beim ersten Ausflug über die Mittellinie ließ er sich die Chance nicht nehmen, flach zum 1:0 (13.) einzuschieben. Bei seiner zweiten Stippvisite im Wehrer Strafraum, blockierte Michael Bauder den Schussversuch – Strafstoß. Behringer (37.) verwandelte sicher.

Das 0:2 stellte den Spielverlauf zwar auf den Kopf, doch mehr als die Riesenchance von Steven Bertolotti (22.), dessen Schuss von Marc Steinebrunner noch vor der Linie erwischt wurde, war für die Wehrer nicht drin. Alle anderen Aktionen endeten am Strafraum durch Abspielfehler oder durch ein Schönauer Abwehrbein.

Hoffnung keimte nach dem Wechsel, als Bertolotti (55.) den längst überfälligen Anschlusstreffer erzielte. Das Glück aber war bei der Rasenplatz-Premiere nicht auf Wehrer Seite. Einem Kopfballteffer von Manuel Pinke versagte Schiedsrichter Zan Gavranovic die Anerkennung, weil sich der Wehrer aufgestützt habe: "Allerdings war da der Ball schon auf dem Weg ins Netz", war Faralisch mit dieser Entscheidung nicht einverstanden.

Ein Schuss von Steven Bertolotti sei zudem von einem Abwehrspieler auf der Linie mit der Hand abgewehrt worden, monierte Faralsch: "Das hat der Schiri wohl nicht gesehen." Selbst die Überzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Tim Eckert (77.) vermochten die Wehrer nicht zu ihren Gunsten zu nutzen: "Eine überflüssige Niederlage", ärgerte sich Faralisch.

