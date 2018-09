Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

TuSEfringen-Kirchen – FC RW Weilheim 2:0 (2:0). – Tore: 1:0 (16.) Hallasch; 2:0 (45.+1) Jo. Bürgin. – SR: Marcel Buuck (Bad Krozingen). – Z.: 140. – Bes.: Rot für Maier (RWW/55.) wg. Tätlichkeit; GR für Fritsch (TuS/54.).

Mehr noch als die Niederlage traf den Aufsteiger die Rote Karte für Oliver Maier nach einem Gerangel: "Eine Tätlichkeit war es eher nicht", so Trainer Dietmar Knab über die heikle Szene: "Thomas Fritsch hatte Michael Emmerich heftig attackiert, kassierte die Gelb-Rote Karte. In diesem Getümmel ließ sich Oliver wohl zu einem Schubser hinreißen. Ärgerlich, weil wir ohnehin kaum Offensivkräfte zur Verfügung haben", so Knab.

Verloren haben die Weilheimer die Partie bei den bis dahin punktlosen Rebländern vor dem Seitenwechsel: "Wir fanden überhaupt nicht ins Spiel", schüttelte Knab enttäuscht den Kopf: "Da war das Wollen und Können eindeutig auf Seiten des TuS Efringen-Kirchen."

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zwar offener, doch ernsthaften Chancen, das Blatt noch zu wenden, haben sich nicht ergeben: "Es war einfach zu wenig, was wir auf den Platz gebracht haben", so Knab.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein