Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC RW Weilheim – FV Lörrach-Brombach II 3:2 (2:0). – Tore: 1:0 (20.) Stoll; 2:0 (44.) Zumkeller; 2:1 (54.) K. Keller; 3:1 (58.) Schmidt; 3:2 (60.) Leisinger. – SR: Nicolas Preinl (Kandern). – Z.: 150.

Nein – von einem glücklichen Sieg wollte Trainer Dietmar Knab vom FC RW Weilheim nach dem 3:2-Erfolg des Aufsteigers gegen den Titelaspiranten FV Lörrach-Brombach II nicht sprechen. Auch wenn seine Elf in der Tat viel Glück hatte, dass der nach vorn geeilte Torhüter und gelernte Feldspieler Maximilian Imgraben nach einer Ecke den Ball aus kurzer Distanz in den Fangzaun schoss: "So gesehen, war es natürlich ein Glück, dass hier das 3:3 nicht fällt", so Knab: "Aber vor der Pause waren wir ganz klar die bessere Mannschaft und haben somit verdient gewonnen."

Kapitän Matthias Stoll war nach einem Eckball zur Stelle, traf nach 20 Minuten zur verdienten Führung: "Uns war klar, dass der Gast technisch etwas drauf hat. Also haben wir taktisch gut reagiert und kamen entsprechend gut ins Spiel", analysierte Knab, der noch vor dem Pausenpfiff das 2:0 bejubeln durfte, als Fabian Zumkeller per Kopf getroffen hatte.

Dass die Gäste schwerlich ins Spiel gekommen sind, sei der Aufstellung geschuldet gewesen, betonte Trainer Daniel Schulz: "Wenn du ein, zwei Spieler austauschen musst, dann geht das schon mal. Aber wir haben im Vergleich zur Start-Elf vor einer Woche gegen den FC Erzingen gleich sechs andere Spieler bringen müssen." Dass das ausgerechnet in Weilheim passieren musste, passte Schulz nicht in den Kram: "Gerade jetzt verlieren die Laufenburger und wir können das nicht ausnutzen", blickte er enttäuscht auf die Tabelle, die seine Elf nun wieder auf Platz vier notiert.

Einer aus dem Quintett, das den FC Erzingen mit 3:1 besiegte und in Weilheim dabei war, war der dreifache Torschütze Kevin Keller. Der Ex-Zeller trug sich neun Minuten nach der Pause bereits zum 13. Mal in die Torjägerliste ein, weckte seine Elf mit dem 1:2-Anschlusstreffer. Allerdings hatten die Weilheimer schon vier Minuten später die richtige Antwort parat. Sebastian Schmidt stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Doch auch das brachte keine Beruhigung, denn weitere zwei Minuten später jubelten erneut die Jungs von Daniel Schulz. Dieses Mal hatte Etienne Leisinger getroffen. In der restlichen halben Stunde fiel zwar kein weiteres Tor mehr, doch langweilig war es nicht auf dem Weilheimer Berg: "Es entwickelte sich ein richtiger Fight", so Dietmar Knab, der manch bange Minute zu überstehen hatte: "Meine Spieler sind viel gelaufen, haben sich nicht hinten rein gestellt, um den Vorsprung zu verteidigen. Mit dem einen oder anderen Konter wäre das 4:2 durchaus drin gewesen."

