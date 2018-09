Fußball-Bezirksliga: – Wer aufbegehrt, der bekommt die Stärke des Spitzenreiters zu spüren, und das in der Regel heftig. In fünf gewonnenen Spielen hat der SV 08 Laufenburg bereits 21 Treffer erzielt, also im Schnitt „vier Kisten“ pro Spiel. Nun soll im Waldstadion der sechste Streich gegen den FC Zell folgen. Apropos „Vier“: Die Wiesentaler kommen zwar als Tabellen-Vierter, kassierten aber in der vergangenen Saison gleich zwei Mal vier Gegentreffer.

Vier Tore gab es übrigens auch beim letzten Gastspiel des SV Herten beim FC RW Weilheim. Allerdings änderte der 4:0-Sieg, bei dem Tunahan Kocer alle vier Tore erzielte, nichts daran, dass am Ende der Saison beide Clubs in die Kreisliga A mussten. Jetzt kreuzen sich die Wege wieder und vor allem Trainer Dietmar Knab liegt die „Vier“ im Magen. So oft nämlich ging seine junge Mannschaft zuletzt als Verlierer vom Platz. Die Weilheimer Fußballer haben am Samstag fürs Oktoberfest aufgetischt und wollen es vorher endlich wieder krachen lassen.

Weniger dem Bier als dem Wein wird beim Winzerfest in Erzingen gehuldigt. Traditionell freut sich der FC Erzingen, der zuletzt – wie oft wohl – vier Mal in Folge siegreich war, über ein Derby zu diesem Termin. Dem hat Staffelleiter Wolfgang Spitz entsprochen. Der SV Jestetten gastiert morgen im Klettgau und will – na was wohl – die "vierte" Niederlage in Folge vermeiden.

Wo wir schon bei der „Vier“ sind: Der SV Buch muss auf sein viertes Spiel warten, die Partie gegen den FC Wallbach wurde auf den 26. September verlegt.

Es ist also einiges geboten am sechsten Spieltag. Wir wünschen vier – nein – viel Vergnügen.

Stefan Nopper (FC Schönau) blickt auf den sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga:

6. Spieltag der Fußball-Bezirksliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps

Samstag, 15.30 Uhr:

SV 08 Laufenburg – FC Zell (Vorjahr: 4:2/4:1). – SR: Mirco Radtke (Maulburg). – SK-Tipp: 2:0.

Samstag, 17 Uhr:

FC RW Weilheim – SV Herten (-/-). – SR: Peter Becker (Hinterzarten). – SK-Tipp: 2:2.

Samstag, 17.30 Uhr:

FC Erzingen – SV Jestetten (2:2/1:3). – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – SK-Tipp: 4:2.

Samstag, 18 Uhr:

SV Weil II – FC Wehr (2:2/1:1). – SR: Kai Brunner (Huttingen). – SK-Tipp: 1:2.

Sonntag, 15 Uhr:

SpVgg. Brennet-Öflingen – FC Wittlingen (0:4/2:5). – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – SK-Tipp: 1:1.

TuS Efringen-Kirchen – FC Schönau (0:4/1:3). – SR: Zan Gavranovic (Lörrach). – SK-Tipp: 2:2.

Sonntag, 15.30 Uhr:

FV Lörrach-Brombach II – VfB Waldshut (-/-). – SR: Tobias Bartschat (Müllheim). – SK-Tipp: 1:1.

