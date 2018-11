Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

SpVgg. Brennet-Öflingen – FC RW Weilheim 1:3 (0:0). – Tore: 0:1 (58.) Rindt; 0:2 (69.) S. Schmidt; 1:2 (73.) Metzger; 1:3 (86.) S. Schmidt. – SR: Philipp Jourdan (Lörrach). – Z.: 110.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wusste die SpVgg. Brennet-Öflingen, was das Stündlein geschlagen hatte. Im Kellerduell gegen Aufsteiger FC RW Weilheim sollte nicht nur ein Sieg her, sondern musste auch. So stellte Trainer Urs Keser um, setzte neben David Heinz und den Cam-Brüdern auch Tolga Polat, Carlos Santos und Matthias Springstein auf die Reservebank – der Kader gab diesen Luxus her. Nicht aber der Gegner, der beim 3:1-Erfolg seinen dritten Sieg in Folge einfuhr.

Chefsache: Der sportliche Leiter Alexander Rindt erlöste den Weilheimer Anhang, traf zum 1:0 bei der Spvgg. Brennet-Öflingen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Zunächst aber starteten die Gastgeber im Vorwärtsgang, schnürten den Neuling ein und ließen ihm wenig Luft zum Atmen: "Im ersten Durchgang waren wir nicht präsent", monierte Gästetrainer Dietmar Knab den ängstlichen Auftritt seiner Elf: "Wir haben enormes Glück gehabt, dass wir mit einem 0:0 in die Kabine gehen durften." Was die rot-weiße "Offensive" ohne Michael Emmerich (Meniskus), Oliver Maier (Knie), Axel Wilms (Leiste) und den seit Saisonbeginn verletzten Lucas Geng fabrizierte, ließ Rätsel aufkommen, wie zuletzt der FV Lörrach-Brombach II besiegt wurde.

Doch viel besser machten es auch die Gastgeber nicht. Unter den Augen des am Knöchel lädierten Torjägers Timo Bernauer, der sich im Januar die Bänder operieren lassen muss und frühestens in der neuen Saison wieder spielen kann, übertrafen sich die Gastgeber am Auslassen ihrer wenigen Chancen. 80 Prozent Spielanteile und gefällige Kombinationen bis zum Strafraum reichten nicht. Und tauchten die Hausherren vor Torwart Martin Villinger auf, hatte der kaum Mühe, zu parieren. Und wenn ihm doch ein Ball durch die Hände glitt, köpfte Patrick Merz (16.) den Ball aus der Gefahrenzone.

Timo Bernauer (Spvgg Brennet-Öflingen): „Im Januar werde ich am Knöchel operiert. Danach folgt eine weitere mehrmonatige Pause" | Bild: Scheibengruber, Matthias

Der laxe Umgang mit den Chancen sollte sich rächen, nach der Pause wurden die Weilheimer mutiger. Sebastian Schmidt avancierte zum Matchwinner. Zunächst eilte er über den rechten Flügel, servierte Alexander Rindt zum 1:0 (59.). Dann spritzte er gedankenschnell in einen Querpass von Marcel Leitner, machte das 2:0.

Mann des Tages: Eins vorbereitet, zwei erzielt! Sebastian Schmidt war an allen drei Toren des FC RW Weilheim beteiligt. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Selbst der Anschlusstreffer von Timo Metzger, der den Ball durch die vielbeinige Abwehr hämmerte, beflügelte die Gastgeber nicht. So blieb es Schmidt vorbehalten, den Endstand zu besorgen. Alex Rindt hatte sich durchgespielt und legte uneigennützig dem mit nun neun Treffern besten Weilheimer Torschützen auf.

"Wir haben gar nicht so schlecht gespielt, machen aber die Tore nicht", haderte Urs Keser nach der neuerlichen Pleite: "Und dann machen wir ihnen das Tore schießen durch einfache Fehler leicht." Trotz allem gibt er nicht auf: "Natürlich ist die Ausbeute enttäuschend nach allem, was wir uns vorgenommen hatten. Aber entschieden ist noch lang nichts. Sechs Punkte wollte ich aus den letzten drei Spielen. Was das für die Spiele gegen den SV Jestetten und in Schönau bedeutet, muss jedem klar sein."

Geknickt: Mit zehn Punkten aus der Vorrunde schwebt Trainer Urs Keser mit Schlusslicht SpVgg. Brennet-Öflingen in höchster Abstiegsgefahr. | Bild: Scheibengruber, Matthias

