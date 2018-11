Fußball-Kreisliga A-Ost: FC Hochrhein – FC Geißlingen 6:0 (1:0). – Tore: 1:0 (17.) Lauber, 2:0 (62.) Meier, 3:0 (64./FE) und 4:0 (73.) beide Lauber, 5:0 (85.) Ullrich, 6:0 (87.) Keslinke. – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen). – Z.: 250. – Bes.: GR für Celik (FCG/87.).

Trainer Philip Brandl vom FC Hochrhein strahlte nach dem 6:0 seiner Elf im Spitzenspiel gegen den FC Geißlingen mit der Herbstsonne um die Wette. Seine Kicker hatten einen fulminanten Fußballnachmittag vergoldet. Mit einem derart deutlichen Ergebnis gegen den Mitstreiter um die Spitzenplätze hatte zuvor keiner im Ernst gerechnet.

Der kurz zuvor eingewechselte Timo Keslinke setzte zum Sprung an, drehte in der Luft eine Pirouette und kam mit beiden geballten Fäusten zum Stehen. Er bejubelte sein Tor zum 6:0 in der 87. Minute gebührend. Trainer Philip Brandl freute sich nach dem Schlusspfiff spitzbübisch: "Timo ist sonst Außenverteidiger, er hat den Tag abgerundet." Einen Außenverteidiger brauchte Brandl in der Schlussphase gegen die stark abbauenden Geißlinger nun wirklich nicht. Warum also nicht etwas für die Offensive tun?

Dabei fing alles etwas holprig an. Schon nach 30 Sekunden musste Brandl durchatmen. Marco Müller versiebte frei stehend. Pascal Bercher hatte gleich die zweite dicke Chance. Man kann nur mutmaßen, wie es weiter gelaufen wäre, wenn die Gäste aus dem Klettgau mit 2:0 in Führung gegangen wären.

Trainer Philip Brandl vom FC Hochrhein strahlt nach dem 6:0 mit der Herbstsonne um die Wette. | Bild: Michael Neubert

Brandl gab zu: "Ja, die Geißlinger haben gute Konter gefahren. Da sind wir ein paar Mal schlecht gestanden." Etwas trotzig warf er gleich hinterher: "Wir hatten ja auch unsere Chancen." Stimmt: In einer abwechslungsreichen ersten Hälfte hätte es gut und gerne 4:4 heißen können. So blieb es beim einzigen Tor. Der überragende dreifache Torschütze Simon Lauber (17.) stand nach einer Jedlicka-Flanke goldrichtig und bugsierte den Ball zum 1:0 ins Tor.

Regionalsport Bilder vom sensationellen 6:0 des FC Hochrhein im Spitzenspiel gegen den FC Geißlingen Das könnte Sie auch interessieren

Nach etwa einer Stunde lief alles für den FC Hochrhein. Nach einer Jedlicka-Ecke wuchtete Sebastian Meier (62.) die Kugel mit dem Kopf in die Maschen. Zwei Minuten später foulte Isa Celik FCH-Stürmer Thomas Wehrle – Strafstoß. Lauber verwandelte unhaltbar zum 3:0. Der FC Geißlingen brach ein, der FC Hochrhein spielte wie entfesselt und kannte keine Gnade. Geißlingens Torhüter Maximilian Hauke verschätzte sich, Lauber (73.) war wieder da. Jetzt durfte er gehen – mit viel Applaus. Schließlich machten Marcus Ullrich (85.) und Keslinke das halbe Dutzend voll.

Geißlingens Trainer Andreas Bauhuber, Brandls Vorgänger beim FCH, konnte sich den Einbruch seiner Elf nach der Pause nicht erklären: "So darf man sich nicht präsentieren, wenn man vorne mitspielen will."

Interview mit Simon Lauber (FC Hochrhein):

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein