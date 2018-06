Frauenfussball-Verbandsliga

FC Hochrhein – Alemannia Freiburg-Zähringen 1:3 (0:1). – Der FC Hochrhein zeigte in einem tollen Spiel gegen den Meister aus Zähringen noch einmal, was er drauf hat. Obwohl es am Ende nicht für einen Punkt reichte. FCH-Trainer Mike Stark gestand: "Der Gegner war spielerisch wirklich stark." Kurz vor der Pause geriet seine Elf mit 0:1 in Rückstand. Nach einer halben Stunde erhöhten die Gäste auf 2:0. Hoffnung keimte beim FC Hochrhein noch einmal auf, als Tiziana Di Feo (61.) verkürzte. Damit erzielte ihren 27. Verbandsligatreffer und holte sich die Torjägerkrone. Mit Platz fünf schloss der FC Hochrhein seine Saison zufriedenstellend ab.

Landesliga

SV Titisee – SV Niederhof 5:3 (1:3). – Der SV Niederhof glaubte nach der 3:1-Führung bis zur Pause schon an einen Sieg. Nach dem frühen Rückstand in der 2. Minute schaffte Valeria Montalbano (6./23./32.) einen Hattrick. Nach der Pause verlor der SV Niederhof den Faden und musste noch vier Gegentore hinnehmen. Am Ende hieß es einfach: Ligaverbleib geschafft.

SV Litzelstetten – SV Nollingen 2:1 (1:1). – Der SV Nollingen verpasste es, sich mit Sieg aus der Runde zu verabschieden. Gerne hätte Nollingens Trainer Bernd Güdemann zum Abschluss noch einen Dreier geholt. Doch schon nach fünf Minuten geriet seine Elf in Rückstand. Festina Rexhepi (26.) glich aus. Kurz nach der Pause gelang den Gastgeberinnen die erneute Führung. Dabei blieb es. Den Gästen aus Nollingen gelang kein Tor mehr.

FV Marbach – SG Mettenberg 8:0 (5:0). – Der Vizemeister aus Marbach kannte mit der SG Mettenberg keine Gnade. Er legte gleich richtig los und traf von der 5. bis zur 17. Minute fünf Mal. Im zweiten Durchgang folgten drei weitere Treffer.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein