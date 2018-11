Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FV Lörrach-Brombach II – FC Erzingen 3:1 (1:1). – Tore: 0:1 (2.) D’Accurso; 1:1 (10.), 2:1 (55.) und 3:1 (87.) alle Keller. – SR: Dominik Homberger (Rheinfelden). – Z.: 70. – Bes.: Cambero (FCE) hält FE von Höcketstaller (26.) und Tindano (38).

Für Trainer Klaus Gallmann blieb nach dem ereignisreichen 1:3 im Verfolgerduell beim FV Lörrach-Brombach II die klare Erkenntnis: "In der momentanen personellen Verfassung reicht es uns nicht gegen die Spitzen-Teams der Liga." Das aber solle kein Vorwurf an die Mannschaft sein: "Wir haben hier alles gegeben. Aber mehrere Spieler gehen angeschlagen auf den Platz, das darf man nicht unterschlagen." Unterm Strich, so Gallmann, habe eine sehr gute Mannschaft eine gute Mannschaft besiegt.

Dabei lief es zunächst optimal für die Gäste. Bereits nach zwei Minuten hatte Sandro D'Accurso die Erzinger Führung erzielt: "Allerdings gab uns das keine Sicherheit", fand Gallmann, dass mit diesem Treffer im Rücken zu wenig investiert wurde. Prompt gelang der Ausgleich, Kevin Keller hatte das erste Mal zugeschlagen.

In der Folge hatte der FV Lörrach-Brombach II zwei Mal am Elfmeterpunkt die Chance, seine Führung auszubauen. Allerdings steht zwischen den Erzinger Pfosten ein Meister seines Fachs. Diego Cambero, vor der Saison in den Klettgau gewechselt, zeigte zehn Tage vor seinem 40. Geburtstag seine Qualität als "Hexer". Allersdings musste Cambero noch vor der Pause verletzt den Platz verlassen. Bei einem Zweikampf erwischte ihn ein Gegenspieler mit den Stollen oberhalb der Schützer. Mit blutender Wunder räumte Cambero seinen Platz, Ersatzmann Stefan Hauser musste zwischen die Pfosten.

Den von Tim Höcketstaller sehr gut geschossenen Foulelfmeter hatte sich der Argentinier mit einer Glanzparade gefischt. Damit hatte er Maßstäbe gesetzt und prompt war Sidi Tindano zwölf Minuten später vermutlich zu sehr beeindruckt, so dass er mit einem relativ schwachen Strafstoß dem Erzinger Torwart die Chance gab, erneut einen Elfer zu halten. An den Strafstößen selbst gab es nichts auszusetzen: "Schiedsrichter Dominik Homberger hat klasse gepfiffen", ließ Gallmann keine Diskussionen zu.

In der Folge hatten die Erzinger sogar die Chance, selbst wieder in Führung zu gehen. Allerdings scheiterte Danilo Torsello in optimaler Position an Christoph Düster. Der freute sich nach der Pause über zwei weitere Treffer von Kevin Keller, der seine Elf – und sich selbst mit nunmehr zwölf Toren – auf Rang zwei der Tabelle schoss: "Einem Stürmer dieser Klasse darf man nicht den Platz im Strafraum lassen. Das ist fahrlässig", nahm Gallmann, der nach dem 1:2 eine Riesenchance zum Ausgleich durch Julian Göbel notiert hatte, seine Abwehrspieler in die Pflicht: "Bei diesen beiden Toren fehlte es an der Abstimmung."

