Fußball-Bezirksliga: – Der FC Erzingen und Klaus Gallmann, das passt. Und weil die Zusammenarbeit mit dem 29-jährigen Trainer seit dessen vorzeitiger Amtsübernahme im Frühjahr so gut läuft, war die Verlängerung des Vertrages über die Saison hinaus bis Sommer 2020 für beide Seiten keine Herausforderung: "Beiden Seiten bereitet die Zusammenarbeit sehr viel Freude, weshalb auch sehr schnell klar war, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen. Wir haben uns auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt, worüber wir sehr froh sind", erklärt Sportchef Patrick Netzhammer.

Klaus Gallmann, der einst beim FSV Riedern mit Fußball begann, trat seine erste Station als Spielertrainer beim damaligen Landesligisten FC Neustadt an, den er 2016 in die Verbandsliga führte. Ein Jahr später gab er die Verantwortung an seinen Bruder Benjamin Gallmann weiter. Als Spieler ist Klaus Gallmann seit 2014 an seinem neuen Wohnort für den FC Weizen in der Kreisliga A, Ost aktiv. Hier ist sein ältester Bruder Michael Gallmann als Trainer tätig.

Den FC Erzingen übernahm Gallmann vorzeitig im Frühjahr. Vor Jahresfrist hatte sich der erst zur Saison 2017/18 verpflichtete Trainer Oliver Neff noch vor der Winterpause zum Landesligisten FC Tiengen 08 verabschiedet. Als Interimslösung setzte der Verein zunächst intern auf Luigi Minicozzi und Michael Seifert. Von diesem Duo trennte sich der Club vor Ostern und Klaus Gallmann, der eigentlich erst zur neuen Saison übernehmen wollte, stieg sofort ein.

Zwei Spieler nicht mehr im Kader

Bestätigt hat Patrick Netzhammer, dass zwei Spieler nicht mehr im Kader stehen. Torhüter Kevin Simanowski (25) hat den FC Erzingen verlassen und spielt nach der Winterpause für den Bonndorfer A-Kreisligisten SV Gündelwangen. Simanowski spielte von 2013 bis 2015 sowie ab 2016 für den FC Erzingen. Zuvor spielte er jeweils beim FC Weizen.

Wechsel I: Kevin Simanowski (25) aus Bonndorf verlässt den FC Erzingen und steht künftig beim A-Kreisligisten SV Gündelwangen zwischen den Pfosten. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Beim Ligarivalen FC Lenzkirch hat indessen Steffen Hönig angeheuert. Mit dem 25-jährigen Nordbadener hatte sich der FC Erzingen nach atmosphärischen Störungen im Herbst nach zweieinhalb Jahren einvernehmlich getrennt.

Wechsel II: Steffen Hönig (25) wird den FC Erzingen in der Winterpause verlassen und wechselt zum FC Lenzkirch in die Kreisliga A, Schwarzwald. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Beide Spieler können ihre neuen Teams am Sonntag, 2. Dezember, im direkten Duell begutachten. Im Rückspiel am 26. Mai werden sie sich erstmals direkt gegenüberstehen. Vor ihrem Wechsel nach Erzingen hatten Simanowski und Hönig gemeinsam in der Saison 2015/16 beim FC Weizen gespielt.

Als Neuzugang beim FC Erzingen ist der aus der eigenen Jugend stammende Giuseppe Ferraro im Gespräch. Der 19-jährige werde den Ligarivalen VfB Waldshut im Winter nach einem halben Jahr wieder verlassen, bestätigte VfB-Sportchef Oliver Atalla auf Nachfrage.