Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

SV Buch – FC Erzingen 1:4 (0:2). – Tore: 0:1 (19.) J. Göbel; 0:2 (35.) Uhl; 1:2 (69.) Körner; 1:3 (74.) D’Accurso; 1:4 (90.) J. Göbel. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 260.

Die ersten zehn Minuten ließen Schlimmstes befürchten. Dann aber entwickelte sich die Partie des SV Buch gegen den FC Erzingen zu einer abwechselungsreichen, kampfbetonten und unterm Strich äußerst fairen Begegnung. Die Gäste sicherten sich einen verdienten, wenn auch einen Tick zu hoch ausgefallenen 4:1-Sieg. "Eine optimale Ausgangslage für das Spitzenspiel am Samstag gegen den SV 08 Laufenburg", ersetzte der vor Freude strahlende Klaus Gallmann den Sonnenschein im Nebel über dem Bucher Sportplatz.

Hektisch begann das Duell, schon nach drei Minuten standen sich Pascal Pecoraro und Sandro D'Accurso Stirn an Stirn gegenüber. Ewige Freundschaft haben sich die beiden Alpha-Tiere gewiss nicht geschworen, doch Schiedsrichter Holger Trefzer aus Hasel legte seine gesamte Routine in die Waagschale, um die Kampfhähne ohne Flurschaden zu trennen.

Hitzköpfe: Schon nach drei Minuten gerieten Pascal Pecoraro (Nr. 10) vom SV Buch und Sandro D'Accurso vom FC Erzingen aneinander, Thorsten Gerspach (links) versucht zu schlichten. Allerdings verliefen die restlichen 87 Minuten des kampfbetonten Spiels ordentlich und fair. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Drei Minuten später stand Sandro D'Accurso erneut mit stechendem Blick vor dem Unparteiischen. Felix Uhl war auf dem linken Flügel entwischt, spielte flach in den Strafraum und D'Accurso traf zum vermeintlichen 1:0 ins Netz. Allersdings war Trefzer davon überzeugt, dass der Torschütze im Abseits gestanden habe – eine mutige Entscheidung. Als D'Accurso weitere drei Minuten später im Mittelfeld gegen Jan Körner etwas unmotiviert die Sense ausgepackt und dafür "Gelb" gesehen hatte, stand das Spiel kurzfristig auf Messers Schneide. Doch in der Folge beruhigten sich die Gemüter, beide Teams besannen sich auf den ursprünglichen Grund ihrer Anwesenheit.

Und das zur Freude der Zuschauer, wenn auch eher der mitgereisten Anhänger aus dem Klettgau. Fabio Kech (19.) schnappte sich den Ball vor Manuel Berger, spielte zu Uhl. Der erahnte mit gutem Auge den Laufweg von Julian Göbel. Jan Körner hatte die Situation zu spät erfasst und schon zappelte der Ball zur tatsächlichen Erzinger Führung im Netz.

Der FC Erzingen beherrschte das Geschehen, dominierte zumindest optisch: "Wir haben unser Ziel, die Schaltstellen Göbel, Uhl und D'Accurso aus dem Spiel zu nehmen, nicht erreicht", fasste Trainer Michael Hägele später den Grund für die deutliche Niederlage zusammen. Seine Elf hatte sich nach einer halben Stunde zwar etwas befreit, brachte allerdings außer einem Kopfbal von Marco Holzapfel (33.) nichts aufs Tor. Und kassierte prompt das zweite Gegentor, als es eher nach einem 1:1 aussah. Danilo Torsello blockte Holzapfel, erkämpfte sich einen Eckball. Den trat D'Accurso zu Uhl und dessen Schuss schlug zum 0:2 (35.) ein.

Trainer Michael Hägele (SV Buch): "Unser Ziel, die Schaltstellen Göbel, Uhl und D'Accurso aus dem Spiel zu nehmen, haben wir nicht erreicht" | Bild: Scheibengruber, Matthias

Entschieden war das Duell damit aber nicht: "Ich bin stolz darauf, dass die Jungs nie aufgegeben haben", lobte Hägele, bei dem sich Hoffnung breit machte, nachdem Jan Körner mit einem Flachschuss für den Anschlusstreffer gesorgt hatte. Erneut schien der Ausgleich zum Greifen nah. Allerdings machte sich jetzt das Fehlen entscheidender Spieler deutlich: Denys Martini (gesperrt) und Dawid Armanowski (verletzt) scheinen im Moment nicht zu ersetzen. Manuel Berger schied kurz vor der Pause mit Verdacht auf Innenbandriss aus.

Prompt schlugen die Gäste wieder zu – im Stile einer Spitzenmannschaft, wie Trainer Klaus Gallmann zufrieden anmerkte: "Hut ab. Es dürfte selten vorkommen, dass ein Gast hier in Buch so auftritt", lobte er sein Team. Welche Klasse drin steckt, zeigte D'Accurso auf, als er vom Strafraumeck einen Freistoß nicht vors Tor flankte, sondern frech an der Zwei-Mann-Mauer und Torwart Simon Eckert vorbei ins kurze Eck zum 1:3 schlenzte.

Trainer Klaus Gallmann (FC Erzingen): "Wir haben uns eine optimale Ausgangslage für das Spitzenspiel gegen den SV 08 Laufenburg geschaffen" | Bild: Scheibengruber, Matthias

Den Schlusspunkt unter die abwechslungsreiche Partie setzte Julian Göbel mit einem für ihn eher seltenen Tor. Weil im Strafraum zuviele Beine den Weg versperrten, zog er aus 25 Metern einfach mal ab und traf zum 4:1 (90.) unter die Latte. "Wusste ich gar nicht, dass er das kann", feixte der eine oder andere Teamkollege frech.

