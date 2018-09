Fußball-Bezirksliga, Hochrhein

FC Erzingen – SV Herten 6:4 (1:2). – Tore: 1:0 (34.) D’Accurso; 1:1 (37.) Laisa; 1:2 (45.) Kocer; 2:2 (3.) D’Accurso; 3:2 (60.) J. Göbel; 3:3 (63.) Wiessmer; 4:3 (65.) Uhl; 4:4 (72.) Müller; 5:4 (78.) Uhl; 6:4 (82.) D‘Accurso. – SR: Timo Stürzl (Waldshut-Tiengen). – Z.: 180.

"Für neutrale Zuschauer war es ein tolles Spiel", lachte Trainer Klaus Gallmann nach dem 6:4-Sieg des FC Erzingen gegen Aufsteiger SV Herten: "Aber was die Spieler uns beiden Trainern heute zugemutet haben, ist nicht akzeptabel." Wie sein Gegenüber Thorsten Szesniak sah er zwei Abwehrreihen, die auf eine haarsträubende Fehlerquote kamen: "Die beiden Torhüter waren die ärmsten Schweine", so Gallmann.

Dem pflichtete Szesniak zu: "Wir hatten einige Personalsorgen und eine dünn besetzte Bank. Dafür haben wir es sogar noch gut gemacht. Vor der Partie hätte ich es unterschrieben, hätte man mir vier Tore in Erzingen prophezeit. Aber die Gegentore – und wir können sogar noch mehr kassieren – waren viel zu einfach. Wir haben die Offensive einfach nicht in Griff bekommen", bemängelte er: "Wir waren nach der Pausenführung zu spendabel."

Klaus Gallmanns Elf machte kaum weniger Fehler in der Abwehr, hatte aber einen Sandro D'Accurso, der zur bewährten Treffsicherheit zurück findet. "Wir haben mit kapitalen Abwehrfehlern den Gegner immer wieder aufgebaut. Unser Torwart hielt einen Ball hervorragend, alle anderen Schüsse waren drin – und er kann nichts machen", nahm er Diego Cambero beim dritten Sieg in Folge aus der Kritik: "Wir haben die Hertener zu den Toren eingeladen. Von der Moral her, hätten sie einen Punkt verdient gehabt. So war unser Sieg glücklich, aber auch nicht unverdient."

