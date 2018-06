Regionalsport Hochrhein vor 3 Stunden

FC Dachsberg feiert den Titelgewinn

C-Junioren des FC Dachsberg feieren den Titelgewinn in der Kreisklasse 2 des Bezirks Hochrhein. In einem Entscheidungsspiel wurde in Todtmoos der FC Bergalingen mit 4:2 nach Siebenmeterschießen besiegt