Fußball-Kreisliga A-West: FC Bad Säckingen – SV Schopfheim 3:2 (2:0). – Tore: 1:0 (16./FE) Ves. Radic, 2:0 (35.) Wagner, 2:1 (65.) Cammarano, 3:1 (87.) Eschbach, 3:2 (90.) Cammarano. – SR: Jan Siegel (Waldshut-Tiengen). – Z.: 90.

Erleichtert warfen Trainer Rusmir Omeragic und seine Kicker nach dem Schlusspfiff die Hände nach oben. Sie jubelten nach dem am Schluss noch hart erkämpften Sieg gegen den SV Schopfheim. Der FC Bad Säckingen gewann mit 3:2. Die Trompeterstädter mussten nach der 2:0-Pausenführung und nach dem 3:1 des eingewechselten Torben Eschbach (87.) um den Sieg zittern. Es reichte. Die 20-Punkte-Marke war geknackt.

"2:0 ist ein gefährliches Ergebnis", erklärte Bad Säckingens Spielführer Dylan Walter im Videointerview. Aber er war stolz auf das Team. "Wir haben eine kompakte, gute Leistung gezeigt, wir sind nach dem 2:1 und 3:2 ruhig geblieben und haben versucht, noch einmal Druck zu machen", freute er sich. Bevor die Bad Säckinger richtig ins Spiel kamen, mussten sie zwei Schrecksekunden überstehen. Fabian Invernale (8.) und Burak Asik (9.) vergaben die Gästeführung. Gegenüber versemmelten kurz darauf der agile Marco Ays und Veselin Radic. Ein Strafstoß brachte die Führung für die Bad Säckinger. Gästetorhüter Maik Walteich (16.) legte Ays, Radic verwandelte sicher zum 1:0.

Regionalsport Bilder vom 3:2-Erfolg des FC Bad Säckingen gegen den SV Schopfheim

Bennet Wagner (35.) erlief einen verunglückten Rückpass, behielt Ruhe und Übersicht, umkurvte Walteich und schob den Ball ins kurze Eck zum 2:0. Die Bad Säckinger hatten bis zur Pause alles im Griff. Sie spielten mutig nach vorne und erarbeiteten sich einige gute Möglichkeiten. Das Sturmduo Wagner und Ays beschäftigte die Schopfheimer Abwehr. Nach dem Wechsel kamen die Trompeterstädter dann nicht mehr richtig ins Spiel. Die Gäste verstärkten den Druck, ohne sich jedoch eine klare Möglichkeit herauszuspielen.

Nach einem unnötigen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hielt Sergio Cammarano (65.) fast von der Mittellinie einfach drauf. Bad Säckingens Schlussmann Raphael Scherzinger stand zu weit vor dem Kasten. Plötzlich wurde es spannend. "Es ist oft so bei uns. In der zweiten Hälfte läuft es nicht", sagte Bad Säckingens Co-Trainer Clemens Bauer. Die Elf sei nicht mehr konsequent in die Zweikämpfe gegangen und zu tief gestanden. Dabei hätten Ays und Wagner mit einer Doppelchance kurz vor dem 2:1 alles klar machen können.

Nach Eschbachs 3:1 schien endgültig alles gelaufen zu sein. Denkste. Cammarano verwertete eine Klug-Hereingabe zum 3:2. Ein Wermutstropfen: Scherzinger musste gegen Tim Hauser in der Nachspielzeit noch einmal ran und brach sich vermutlich den Finger.

