Fußball-Kreisliga A-West: – Aufatmen beim FC Bad Säckingen. Nach fünf Niederlagen in Folge gab's beim 1:0 gegen den TuS Maulburg zuletzt wieder einmal einen Sieg. So gehen die Trompeterstädter mit gestärktem Selbstvertrauen in die Partie beim BFC Friedlingen.

Die Aufgabe im Dreiländereck ist sicher nicht leicht. Der Bezirksliga-Absteiger mischt weiter an der Spitze mit. Die Bad Säckinger haben sich auf Platz acht festgesetzt. Sie fahren als Außenseiter nach Friedlingen.

Der SV Karsau will endlich über den "Abstiegsstrich" kommen. Dafür ist ein Dreier beim FC Hauingen nötig. Mit den zuletzt gezeigten Leistungen liegt sicher etwas drin für die Elf von Trainer Eike Elsasser.

Der FV Degerfelden gastiert beim starken Aufsteiger SV Liel-Niedereggenen. Zumindest einen Punkt wollen die Degerfelder entführen. Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass die Aufgabe schwer wird. Die Lieler stehen auf Rang vier, der FVD auf Platz 13.

13. Spieltag der Fußball-Kreisliga A-West mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps Samstag, 14.30 Uhr: FC Hauingen – SV Karsau (Vorsaison: 3:2/5:2). – SR: Peter Bauer (Zell). – SK-Tipp: 3:1. 15 Uhr: TuS Lörrach-Stetten – SV Schopfheim (6:4/2:0). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – SK-Tipp: 4:3. Sonntag, 14.30 Uhr: BFC Friedlingen – FC Bad Säckingen (-/-). – SR: Jürgen Zier (Freiburg). – SK-Tipp: 2:0. SV Liel-Niedereggenen – FV Degerfelden (-/-). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – SK-Tipp: 2:1. FC Steinen-Höllstein – SV Todtnau (0:0/2:3). – SR: Antonio Iamello (Rheinfelden). – SK-Tipp: 4:1. FC Huttingen – FV Lörrach-Brombach III (2:3/3:0). – SR: Bernard Zimmermann (Kembs/F). – SK-Tipp: 1:1. FV Haltingen – TuS Kl. Wiesental (7:1/0:5). – SR: Artur Schütz (Wehr). – SK-Tipp: 2:4. TuS Maulburg – FC Hausen (-/-). – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – SK-Tipp: 1:3. Stenogramm: TuS Maulburg – BFC Friedlingen 2:6 (0:5). – Tore: 0:1 (2.) Rudmich, 0:2 (6.) Ademaj, 0:3 (11./FE) Kassem, 0:4 (17.) Rudmich, 0:5 (23.) Ademaj, 0:6 (57.) Osoy, 1:6 (58.) Gruber, 2:6 (85.) Eksin. – SR: Volker Prior (Lörrach). – Z.: 100.

