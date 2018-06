Fußball: – Fast schon ein Routinier ist Vorsitzender Thomas Kummer und seine vielen Helferinnen und Helfer vom SC Lauchringen, wenn es um die Organisation von hochkarätigen Fußballspielen geht. Man denke nur an die Gastspiele des VfB Stuttgart, von Borussia Dortmund, dem SC Freiburg und der deutschen U19-Nationalmannschaft im Lauchringer Wutachstadion in der Vergangenheit. Am Samstag ist es wieder einmal soweit: Um 17 Uhr wird das Testspiel der U23-Teams des SC Freiburg und Bayern München beim SC Lauchringen angepfiffen.

Die U23-Teams dieser Proficlubs sind ein großer Talentschuppen. Mehr noch: Sämtliche Spieler der beiden Mannschaften haben schon einen Profivertrag in der Tasche. Zu den herausragenden Spielern bei den Bayern zählt Kwasi Wriedt, der schon zu einigen Einsätzen im Bundesliga-Team der Bayern kam. Außerdem wurde er schon in die Nationalmannschaft seines Heimatlands Ghana berufen. Auch Franck Evina, deutscher U18-Nationalspieler, hat schon in der Bundesliga Erfahrung gesammelt. Prominentester Akteur beim SC Freiburg ist Ivica Banovic. Er hat schon eine langjährige erfolgreiche Karriere als Profi hinter sich. Unter Vertrag war er bei den Bundesliga-Vereinen Werder Bremen und dem 1. FC Nürnberg, mit dem er schon Deutscher Meister und Pokalsieger wurde. Fast alle Spieler der Bayern und des SC Freiburg haben schon Einsätze in den Jugend-Nationalmannschaften Deutschlands, Kroatiens, der Türkei oder Südkorea.

Sowohl die Bayern als auch der SC Freiburg nehmen dieses Testspiel im Lauchringer Wutachstadion ernst. Die Bayern werden die Partie von einem eigens mitreisenden Spielanalytiker aufzeichnen lassen. "Wir werden sogar eine Hebebühne dafür aufbauen", sagt Thomas Kummer. Angemeldet hat sich ein Fanclub der Bayern-Reserve mit 50 Personen. Auch ein Fanclub des SC Freiburg will sich die Partie in Lauchringen nicht entgehen lassen.

Die Teams bringen ihre Maskottchen "Füchsle" und "Bernie" mit. Zudem werden signierte Trikots und Spielbälle beider Mannschaften in der Halbzeit versteigert. Vorsitzender Kummer rechnet nach Abschluss des Vorverkaufs inzwischen mit mehr als 1500 Zuschauern. Karten gibt es noch an der Tageskasse, die um 14.30 Uhr geöffnet sein wird. Stehplätze kosten 9 Euro (ermäßigt 5 Euro). Die Tribünenplätze sind schon restlos ausverkauft.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein