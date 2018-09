von Rolf Rombach

Weltmeisterin der Studentinnen in der Klasse bis 55 Kilo wurde Ringerin Elena Brugger vom TuS Adelhausen in Goiania/Brasilien. Die von Landestrainer Mario Sachs betreute Sportlerin aus Eichsel drehte im Finale gegen die Japanerin Momoka Kadoya schon mit 0:7 im Rückstand. In einem beeindruckenden Schlussspurt wendete sie das Blatt und gewann mit 13:7 den Titel.

Elena Brugger, von 0:7 auf 13:7. Hatten Sie Zweifel an der Goldchance oder wussten Sie, dass noch alles drin ist?

0:7 ist ein Rückstand, den man erst einmal aufholen muss. Aber beim Ringen ist bis zur letzten Sekunde alles möglich. Deshalb lasse ich auch bei so einem Punktestand keine Zweifel daran aufkommen, dass ich den Kampf nicht gewinnen werde. Natürlich war im Hinterkopf, dass Japan die stärkste Nation im Frauenringen ist und die Szene dominiert. Aber auch Japanerinnen können besiegt werden.

Haben Sie etwas von Brasilien gesehen oder blieb nur Zeit für das Turnier?

In Goiania hatten wir kaum Zeit. Die Wettkämpfe begannen im 14 Uhr, zuvor bereiteten wir uns im Hotel auf die anstehenden Kämpfe vor. Ich verbringe im Moment aber noch ein paar Tage bei Bekannten in Brasília und Rio de Janeiro, ehe es am Samstag nach Hause geht.

Was steht im Herbst an? Wettkämpfe oder das neue Semester?

Im November fliege ich zur U23-WM nach Bukarest/Rumänien. Und vor dem fünften Semester, das im Oktober beginnt, freue ich mich auf fünf Wochen Praktikum in Waldkirch.

