Ringen: – Nächster Triumph für Elena Brugger vom TuS Adelhausen. Die 21-jährige Ringerin aus Eichsel gewann bei der U23-Weltmeisterschaft in der Klasse bis 55 Kilo den Kampf um Bronze gegen Dominique Olivia Parrish aus den USA mit 14:3 Punkten. Es ist ihr dritter großer Erfolg in diesem Jahr, nachdem sie im September in Brasilien bereits Studenten-Weltmeisterin wurde, und zuvor bei der U23-EM die Silber-Medaille holte. In Rumänien war sie durch Siege gegen die Bulgarin Sviatlana Lamashevich (10:0) und die Lokalmatadotin Suzanna Seicariu (6:2) ins Halbfinale gestoßen. Hier verpasste sie gegen die neue Weltmeisterin Saki Igarashi aus Japan mit 0:8 den Einzug ins Finale.

