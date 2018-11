von Niklas Steinert

Eishockey, KBEHV-Cup

EHCBinningen II – EHC Herrischried 4:18 (2:5, 1:7, 1:6). – Tore: 1:0 (2.) Blumer; 2:0 (3.) Green; 2:1 (5.) Willemin; 2:2 (7.) Preuss; 2:3 (11.) und 2:4 (17.) beide Willemin; 2:5 (20.) Schneider; 2:6 (23.) E. Presheva; 2:7 (26.) Preuss; 2:8 (28.) und 2:9 (35.) beide Schneider; 2:10 (37.) E. Presheva; 3:10 (38.) Green; 3:11 (39.) Haas; 3:12 (40.) Vlk; 3:13 (52.) und 3:14 (53.) beide K. Presheva; 3:15 (54.) und 3:16 (57.) beide Vlk; 3:17 (58.) K. Presheva; 3:18 (58.) Vlk; 4:18 (59.) Bodhi. – Strafen, EHCB: 10 x 2 Min.; EHCH: 8 x 2 Min., 1 x 2 + 2 Min. – Z.: 88.

Wie in der vergangenen Saison war der EHC Herrischried zu Gast beim Viertligisten EHC Binningen II. Wurde das Match im KBEHV-Cup vor Jahresfrist noch mit 6:1 gewonnen, fiel der Sieg dieses Mal fast exakt drei Mal so hoch aus.

Trotz der ungewöhnlichen Anspielzeit – Sonntag um 10.45 Uhr – fanden sich immerhin zwölf Spieler des EHC Herrischried, die sich dem ausgeruhten Gastgeber stellten. Den White Stags stecke noch das Match in Reinach am Hallwiler See in den Knochen, das am Abend zuvor mit 5:1 gewonnen worden war.

Die Gastgeber waren top motiviert, legten los wie die Feuerwehr. Beim Blick auf die Anzeigetafel knapp drei Minuten nach Spielbeginn, rieb sich mancher den Schlafsand aus den Augen. Denn es stand 2:0 für den Underdog nach Toren von Blumer und Green. War es doch ein Fehler, zwei Spiele in so kurzer Zeit nacheinander anzusetzen?

Doch es waren noch 57. Minuten zu spielen. Sichtlich genervt und gleichzeitig gepusht setzte sich Alain Willemin in Aktion. Der Verteidiger war mit den Toren zum 2:1, 2:3 und 2:4 sichtlich "on fire". Timo Preuss und Ricky Schneider zeigten ebenfalls, was sie können. So drehten die Gäste das Spiel zur 5:2-Pausenführung.

Im Mittelabschnitt machte der Gast dort weiter, wo er aufgehört hatte, die Tore fielen fast sogar im Minutentakt. Erst war es Enver Presheva mit einem Shorthander zum 6:2. Später netzten Preuss, Schneider und erneut Presheva ein. Auch Tibor Haas und Lucas Vlk waren erfolgreich.

So ging es mit einem 12:3 ins letzte Drittel. Hier war die Spielfreude der Hotzenwälder weiter stark zu spüren. Jetzt legte auch Torjäger Kadri Presheva, zuvor mehrfach glänzend als Vorbereiter, richtig los. Gemeinsam mit Lucas Vlk war er in den letzten 20 Minuten dreifacher Torschütze, was als so genannter "Natural Hattrick" bezeichnet wird.

Abgeschlossen wird diese Runde bis Ende des Monats, erst dann erfolgt die Auslosung des Achtelfinals. Bereits qualifiziert sind neben den White-Stags die Berner Clubs EHC Uttigen, EHC Adelboden II und HC Corgémont.

