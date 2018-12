von Niklas Steinert

Unter Druck: Torwart Daniel Mendelin und seine Abwehr fanden kaum Mittel gegen die souveräne "Zweite" der Argovia Stars. | Bild: Heinz Frommherz

Eishockey, 3. Schweizer Liga:

Argovia Stars II – EHC Herrischried 6:2 (3:0, 3:0, 0:2). – Tore: 1:0 (2.) Gross; 2:0 (4.) Piaget; 3:0 (7.) Gross; 4:0 (29.) Merkli; 5:0 (32.) Bon; 6:0 (37.) Frei; 6:1 (44.) und 6:2 (54.) beide K. Presheva. – Strafen, AS: 10 x 2 Min., 2+2 Min.; EHC: 5 x 2 Min., 2+2 Min. – Z.: 116.

Kalt erwischt wurde der EHC Herrischried im Spitzenspiel bei den Argovia Stars II. Hatten sich die White Stags vorgenommen, dem Tabellenführer auf Augenhöhe zu begegnen, erwies sich dieses Vorhaben als zu ambitioniert. Zu stark trat das Heimteam in Aarau auf.

Für Enttäuschung beim EHC-Anhang sorgten die Schweizer schon vor dem Anpfiff in der renovierten Kunsteishalle KeBa Region Aarau. Ihnen wurde eröffnet, dass weder Hupen, noch Megafon und Trommeln erlaubt sind. Wegen der städtischen Auflagen zum Schutz der Anwohner mussten die Fans aus dem Hotzenwald auf jegliche Stimmungsutensilien verzichten.

Die Hoffnung, den seit 20 Spielen unbesiegten Argovia Stars II die erste Niederlage beizubringen, zerstob bereits nach 63 Sekunden. Nacht weiteren fünf Minuten stand es 0:3 aus Herrischrieder Sicht. Enttäuschend zudem, dass Gross und Piaget die Scheibe quasi ungestört und mühelos an EHC-Torwart Daniel Mendelin vorbei ins Tor schieben konnten. Die starke Aarauer Abwehr war eine Klasse für sich und verhinderte zur ersten Pause eine Ergebniskorrektur.

Die "Zweite" der Argovia Stars, gespickt mit vielen ehemaligen Spielern der höheren Ligen, unterstrich auch im Mittelabschnitt ihre routinierte Spielweise. Während die Gäste am absoluten Limit spielten, schienen die Aargauer wesentlich entspannter. So schraubten die Hausherren das Resultat auf 6:0, während der EHC Herrischried viel arbeitete, aber vor dem Tor manchmal den einen oder anderen Pass zu viel spielte, statt den direkten Abschluss zu suchen. Schüsse aus der zweiten Reihe auf das Tor von Michael Kiser fanden ihren Weg nicht ins Netz.

Jetzt war der verletzte Spielertrainer Tomas Zourek gefragt. Er musste seine Spieler aufbauen und zurück in die Spur bringen. "Nicht einschüchtern lassen, konsequent sauber die Scheibe aus dem eigenen Drittel bringen und den direkten Abschluss suchen", war seine Vorgabe fürs Schlussdrittel.

Zwar verkürzten die White-Stags durch Kadri Presheva zum ersten Tor, doch in der Folge gingen manchem Spieler – auf beiden Seiten – die Emotionen durch. Jetzt hatten die Schiedsrichter, die das Spiel sehr gut im Griff hatten, viel zu tun. Die Argovia Stars, bis dahin mit 42 Strafminuten das fairste Team der Liga, sammelten wie auch der Gast einige Strafminuten. Immerhin gelang es Kadri Presheva, in doppelter Überzahl auf Zuspiel von Sylvester Selster und Klaus Bächle, den Puck zum zweiten Ehrentreffer erneut in die Maschen zu zirkeln.