von Niklas Steinert

Eishockey, 3. Schweizer Liga

SC Reinach/AG – EHC Herrischried 1:5. – Tore: 0:1 (9.) und 0:2 (16.) beide E. Presheva; 0:3 (28.) K. Presheva; 0:4 (31.) Preuss; 1:4 (52.) Troxler; 1:5 (56.) K. Presheva. – Strafen, SCR: 7 x 2 Min.; EHC: 6 x 2 Min. – Z.: 102.

Zum Auftakt des „langen Wochenendes“ mit zwei Spielen innerhalb von 14 Stunden holten sich die „White Stags“ mit einem 5:1 in Reinach am Hallwilersee den zweiten Tabellenplatz zurück, ehe sie am nächsten Vormittag beim EHC Binningen II mit 18:4 den Einzug ins Achtelfinale beim KBEHV-Cup feierten.

Vor knapp 100 Zuschauern agierten beide Teams nervös, Chancen ergaben sich auf beiden Seiten. Es dauerte fast acht Minuten, bis die Gäste etwas Zählbares verzeichneten. Im ersten Powerplay fiel prompt das erste Tor durch Enver Presheva. Er hatte ein „Rebound“ des Torhüters genutzt, nachdem bereits zuvor sein Bruder Kadri Presheva mit einem genialen Pass von EHC-Torwart Daniel Mendelin in Szene gesetzt worden war und kraftvoll den Puck aufs Tor hämmerte. Der SC Reinach war bemüht, kam zu diesem Zeitpunkt aber nur noch selten seinem Drittel heraus. So spielten die Presheva-Brüder in der 16. Minute erneut die Abwehr schwindelig und sorgten mit dem 2:0 für einen Augenschmaus für alle Zuschauer.

Nach dem Seitenwechsel setzte der SC Reinach vermehrt auf Konter und Befreiungsschläge. Aber erst in doppelter Überzahl lag der Anschlusstreffer tatsächlich in der Luft. Dabei vernachlässigten die Aargauer allerdings ihre Abwehr. Prompt reagiert Kadri Presheva blitzschnell und überwand SC-Torwart Tobias Haudenschild zum 3:0. Drei Minuten später legte Timo Preuss seinen vierten Saisontreffer zum 4:0 nach.

In den letzten 20 Minuten schalteten die Hotzenwälder sichtlich einen Gang runter. Coach Tomas Zourek mahnte seine Spieler, an das Cup-Spiel zudenken, sowie Kräfte zu sparen und wenn möglich die „Null“ zu halten.

Sichtlich wurde das Spiel langsamer. Die Lions vom SC Reinach gaben sich aber nicht auf und versuchten weiter mit Kontern das Resultat zu verbessern. Einer dieser Konter wurde sehr schön von Rico Troxler zu Ende gespielt. Der 35-Jährige schob die Scheibe gekonnt zum 1:4 (52.) an Mendelin vorbei.

Doch die Antwort der Gäste auf diese Tor folgte nicht einmal vier Minuten später durch Kadri Presheva mit dem letzten Tor des Spiels.

SC-Präsident Patrick Kummli trug die Niederlage mit Fassung: „Wir stecken gerade in einer Umbruchphase, hatten acht Abgänge, darunter einige absolute Leistungsträger.“ Ähnlich wie der EHC Herrischried will der SC Reinach mit intensiver Nachwuchsarbeit die richtigen Grundlagen für die Zukunft schaffen und Eishockey im Ort zu fördern.

